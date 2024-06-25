Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Сьогодні, 25 червня, в ефірі День.LIVE поговоримо припинення підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Також поговоримо про чергові удари по тимчасово окупованому Криму.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Вибухи в окупованому Криму ввечері 23 червня: з’явились супутникові знімки з наслідками ударів під Євпаторією;
- Удар по центру ППО у Краснодарі;
- Данія зупиняє підготовку пілотів на F-16;
- Обшуки у Тищенко;
- Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей, що еквівалентно сукупному обсягу енергоспоживання у Словаччині та країнах Балтії, — Кудрицький;
- Україна підключила до мережі подаровану США газотурбінну міні-ТЕС.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Експерт з авіації Анатолій Храпчинський;
- Політолог Володимир Фесенко;
- Експерт в галузі енергетики, керівник ГО "Асоціація енергоефективності та енергозбереження Олександр Візір;
- Народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- Політтехнолог Віталій Бала;
- Голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Нагадаємо, що під час обшуків в нардепа Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.
Раніше ми повідомляли, що у Києві звільнили поліцейського, який брав участь у побитті ексвійськового у Дніпрі.