Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE arrow
Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

25 червня 2024 р. 13:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Text

12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Text

00:58 Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

24 червня 2024
Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Text

22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Text

21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

Text

19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Text

12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Text

00:58 Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

24 червня 2024
Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Text

22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Text

21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

Text

19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Сьогодні, 25 червня, в ефірі День.LIVE поговоримо припинення підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Також поговоримо про чергові удари по тимчасово окупованому Криму.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Вибухи в окупованому Криму ввечері 23 червня: з’явились супутникові знімки з наслідками ударів під Євпаторією;
  • Удар по центру ППО у Краснодарі;
  • Данія зупиняє підготовку пілотів на F-16;
  • Обшуки у Тищенко;
  • Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей, що еквівалентно сукупному обсягу енергоспоживання у Словаччині та країнах Балтії, — Кудрицький;
  • Україна підключила до мережі подаровану США газотурбінну міні-ТЕС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Експерт з авіації Анатолій Храпчинський;
  • Політолог Володимир Фесенко;
  • Експерт в галузі енергетики, керівник ГО "Асоціація енергоефективності та енергозбереження Олександр Візір;
  • Народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • Політтехнолог Віталій Бала;
  • Голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Нагадаємо, що під час обшуків в нардепа Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

Раніше ми повідомляли, що у Києві звільнили поліцейського, який брав участь у побитті ексвійськового у Дніпрі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:27 Тищенку обирають запобіжний захід у Печерському суді

14:17 Військова допомога від Чехії — Україна отримала першу партію боєприпасів

14:15 Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українським біженцям

14:14 Обшуки в Тищенка — в ДБР пояснили, як допоможе слідству розбитий телефон нардепа

14:10 Де на зміну сонцю прийдуть дощі — прогноз на завтра від народного синоптика Діденко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Нам потрібна Одеса, а не її жителі — колаборантка Вітязєва про своє рідне місто

13:46 Ощадбанк оголосив про зміни — нові правила

13:45 У МВС підрахували, скільки бійців Нацгвардії виконують завдання на передовій

13:30 В Одесі військовий за гроші допомагав уникнути мобілізації — деталі схеми

13:17 РФ не припиняє атакувати одразу на декількох напрямках — зведення Генштабу

14:27 Тищенку обирають запобіжний захід у Печерському суді

14:17 Військова допомога від Чехії — Україна отримала першу партію боєприпасів

14:15 Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українським біженцям

14:14 Обшуки в Тищенка — в ДБР пояснили, як допоможе слідству розбитий телефон нардепа

14:10 Де на зміну сонцю прийдуть дощі — прогноз на завтра від народного синоптика Діденко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Нам потрібна Одеса, а не її жителі — колаборантка Вітязєва про своє рідне місто

13:46 Ощадбанк оголосив про зміни — нові правила

13:45 У МВС підрахували, скільки бійців Нацгвардії виконують завдання на передовій

13:30 В Одесі військовий за гроші допомагав уникнути мобілізації — деталі схеми

13:17 РФ не припиняє атакувати одразу на декількох напрямках — зведення Генштабу

06:40 Скільки коштує мідь наприкінці червня — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:36 Ціна життя — $500 на місяць — три варіанти економічного бронювання в Україні

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де в автомобільній сфері платять найбільші зарплати

24 червня 2024

20:18 Тотальна економія — як в Одесі готуються до блекаутів звичайні люди

Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де у сільському господарстві платять найбільші зарплати

23 червня 2024

06:36 Пільга для військових, на яку немає грошей — як насправді отримати квартиру

05:53 Аналіз ринку праці в Україні у червні — де у сфері нерухомості платять найбільші зарплати

22 червня 2024

05:53 Що відбувається на ринку праці України — де у продажах платять по 300 тис. грн

21 червня 2024
Ексклюзив

19:35 Гордон ошелешив прогнозом, коли закінчиться війна в Україні

Text

13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Text

12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Text

00:58 Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

24 червня 2024
Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Text

22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Text

21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

Text

19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті