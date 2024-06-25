Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Сьогодні, 25 червня, в ефірі День.LIVE поговоримо припинення підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Також поговоримо про чергові удари по тимчасово окупованому Криму.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Вибухи в окупованому Криму ввечері 23 червня: з’явились супутникові знімки з наслідками ударів під Євпаторією;

Удар по центру ППО у Краснодарі;

Данія зупиняє підготовку пілотів на F-16;

Обшуки у Тищенко;

Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей, що еквівалентно сукупному обсягу енергоспоживання у Словаччині та країнах Балтії, — Кудрицький;

Україна підключила до мережі подаровану США газотурбінну міні-ТЕС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський;

Політолог Володимир Фесенко;

Експерт в галузі енергетики, керівник ГО "Асоціація енергоефективності та енергозбереження Олександр Візір;

Народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

Політтехнолог Віталій Бала;

Голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Нагадаємо, що під час обшуків в нардепа Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

Раніше ми повідомляли, що у Києві звільнили поліцейського, який брав участь у побитті ексвійськового у Дніпрі.