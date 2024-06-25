Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

Сегодня, 25 июня, в эфире День.LIVE поговорим о прекращении подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Также поговорим об очередных ударах по временно оккупированному Крыму.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Взрывы в оккупированном Крыму вечером 23 июня: появились спутниковые снимки с последствиями ударов под Евпаторией;

удар по центру ПВО в Краснодаре;

Дания останавливает подготовку пилотов на F-16;

Обыски у Тищенко;

Украина потеряла 9 гигаватт генерирующих мощностей, что эквивалентно совокупному объему энергопотребления в Словакии и странах Балтии — Кудрицкий;

Украина подключила к сети подаренную США газотурбинную мини-ТЭС.

Гости сегодняшнего эфира:

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский;

Политолог Владимир Фесенко;

Эксперт в области энергетики, руководитель ОО "Ассоциация энергоэффективности и энергосбережения Александр Визир;

Народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

Политтехнолог Виталий Бала;

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Напомним, что во время обысков у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

Ранее мы сообщали, что в Киеве уволили полицейского, участвовавшего в избиении эксвоенного в Днепре.