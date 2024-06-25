Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

Сегодня, 25 июня, в эфире День.LIVE поговорим о прекращении подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Также поговорим об очередных ударах по временно оккупированному Крыму.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Взрывы в оккупированном Крыму вечером 23 июня: появились спутниковые снимки с последствиями ударов под Евпаторией;
- удар по центру ПВО в Краснодаре;
- Дания останавливает подготовку пилотов на F-16;
- Обыски у Тищенко;
- Украина потеряла 9 гигаватт генерирующих мощностей, что эквивалентно совокупному объему энергопотребления в Словакии и странах Балтии — Кудрицкий;
- Украина подключила к сети подаренную США газотурбинную мини-ТЭС.
Гости сегодняшнего эфира:
- Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский;
- Политолог Владимир Фесенко;
- Эксперт в области энергетики, руководитель ОО "Ассоциация энергоэффективности и энергосбережения Александр Визир;
- Народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
- Политтехнолог Виталий Бала;
- Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Напомним, что во время обысков у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.
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