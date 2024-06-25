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Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

25 июня 2024 г. 13:16

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13:16 Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

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13:16 Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

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12:01 Единственная страна, меняющая правила во время вступительной кампании — эксперт раскритиковал МОН

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00:58 Глава Центра стратегических исследований объяснил, почему Венгрия блокирует помощь Украине

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23:42 Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

Text

22:51 Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

Text

21:44 Жовниренко ответил, когда нужно уничтожить Крымский мост

Text

19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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Сегодня, 25 июня, в эфире День.LIVE поговорим о прекращении подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Также поговорим об очередных ударах по временно оккупированному Крыму.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Взрывы в оккупированном Крыму вечером 23 июня: появились спутниковые снимки с последствиями ударов под Евпаторией;
  • удар по центру ПВО в Краснодаре;
  • Дания останавливает подготовку пилотов на F-16;
  • Обыски у Тищенко;
  • Украина потеряла 9 гигаватт генерирующих мощностей, что эквивалентно совокупному объему энергопотребления в Словакии и странах Балтии — Кудрицкий;
  • Украина подключила к сети подаренную США газотурбинную мини-ТЭС.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский;
  • Политолог Владимир Фесенко;
  • Эксперт в области энергетики, руководитель ОО "Ассоциация энергоэффективности и энергосбережения Александр Визир;
  • Народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • Политтехнолог Виталий Бала;
  • Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Напомним, что во время обысков у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

Ранее мы сообщали, что в Киеве уволили полицейского, участвовавшего в избиении эксвоенного в Днепре.

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13:02 В России пылал склад боеприпасов — в ГУР отчитались об удачной работе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Трамп рассматривает новый план примирения Украины и России, — Reuters

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