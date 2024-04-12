Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський підприємець та політик, депутат Держдуми РФ другого скликання Костянтин Боровий. Тема ефіру — новий формат пакета військової допомоги України.

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Ефір Вечір.LIVE з Костянтином Боровим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

новий формат пакета військової допомоги від США;

формула миру від Китаю;

перепалка конгресмена Метта Гетца та помічниці міністра оборони США Селести Волландер.

Нагадаємо, раніше в окупованому Донецьку розпочали пошуки 63-річного американця Рассела Боннера Бентлі, відомого як "Техас". Він працює на кремлівську медіагрупу "Росія сьогодні" і зник 8 квітня.

Водночас російський Оренбург продовжує тонути внаслідок того, що вода в річці Урал піднялася до найнебезпечнішого рівня.