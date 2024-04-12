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Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

12 квітня 2024 р. 18:31

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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09:49 Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Text

13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Text

12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Text

10:27 Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

Text

10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

Text

09:49 Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський підприємець та політик, депутат Держдуми РФ другого скликання Костянтин Боровий. Тема ефіру — новий формат пакета військової допомоги України.

Подивитись ефір можна за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Костянтином Боровим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • новий формат пакета військової допомоги від США;
  • формула миру від Китаю;
  • перепалка конгресмена Метта Гетца та помічниці міністра оборони США Селести Волландер.

Нагадаємо, раніше в окупованому Донецьку розпочали пошуки 63-річного американця Рассела Боннера Бентлі, відомого як "Техас". Він працює на кремлівську медіагрупу "Росія сьогодні" і зник 8 квітня.

Водночас російський Оренбург продовжує тонути внаслідок того, що вода в річці Урал піднялася до найнебезпечнішого рівня.

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18:33 Закликав молитися за Росію — СБУ оголосила підозру одному з очільників УПЦ МП

18:30 Одещина в трійці лідерів за корупцією — дані дослідження

18:29 Українські артилеристи ювелірно відпрацювали по російському складу з боєкомплектом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 В Києві судили зловмисників, які спалили людину у закинутій будівлі

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