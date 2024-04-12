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Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

12 апреля 2024 г. 18:31

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

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10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

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10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

Text

18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

Text

18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

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10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Новый гость студии Вечір.LIVE — российский предприниматель и политик, депутат Госдумы РФ второго созыва Константин Боровой. Тема эфира — новый формат пакета военной помощи Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Константином Боровым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • новый формат пакета военной помощи США;
  • формула мира от Китая;
  • перепалка конгрессмена Мэтта Гетца и помощницы министра обороны США Селесты Уолландер.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке приступили к поискам 63-летнего американца Рассела Боннера Бентли, известного как "Техас". Он работает на кремлевскую медиа-группу "Россия сегодня" и скрылся 8 апреля.

В то же время российский Оренбург продолжает тонуть из-за того, что вода в реке Урал поднялась до самого опасного уровня.

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19:20 Взрывы в Сумах — Укрзалізниця сообщила о разрушениях на вокзале

19:08 В Минрегионе рассказали о защите от "шахедов" на подстанциях Укрэнерго

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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