Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — российский предприниматель и политик, депутат Госдумы РФ второго созыва Константин Боровой. Тема эфира — новый формат пакета военной помощи Украины.

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Эфир Вечір.LIVE с Константином Боровым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

новый формат пакета военной помощи США;

формула мира от Китая;

перепалка конгрессмена Мэтта Гетца и помощницы министра обороны США Селесты Уолландер.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке приступили к поискам 63-летнего американца Рассела Боннера Бентли, известного как "Техас". Он работает на кремлевскую медиа-группу "Россия сегодня" и скрылся 8 апреля.

В то же время российский Оренбург продолжает тонуть из-за того, что вода в реке Урал поднялась до самого опасного уровня.