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Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

31 липня 2024 р. 13:04

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13:04Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

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12:12 Військовий назвав головну ціль окупантів на Донеччині

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08:58 Наймасовіша атака за всю війну — у КМВА розповіли про наслідки

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08:15Берлінська заявила, що потенціал Росії потрібно знищувати на її території

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08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин з Росією — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:04 Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

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12:38 Військовий назвав сценарій, який зможе покращити ситуацію на фронті у Донецькій області

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12:12 Військовий назвав головну ціль окупантів на Донеччині

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11:13 Шаманов пояснив, чому новини про вибухи в неофіційних пабліках недостовірні

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08:58 Наймасовіша атака за всю війну — у КМВА розповіли про наслідки

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Text

08:15 Берлінська заявила, що потенціал Росії потрібно знищувати на її території

Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин з Росією — ефір Ранок.LIVE

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07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

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Сьогодні, 31 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо нові версії вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та потужний наліт російських дронів цієї ночі.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • 11 500 людей укривались на станціях метрополітену, — КМДА;
  • підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився від надання свідчень;
  • студенти-заочники з 1 серпня втратять відстрочку від мобілізації;
  • Сейм Польщі засудив ідеологію та символіку ОУН і УПА;
  • Україна призиває в армію 30 тисяч людей щомісяця — NYT.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Олександр Каленков — президент Асоціації Гірників і Металургів України УкрМеталургПром;
  • Максим Бахматов — голова та засновник Офісу Трансформації.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Вони запустили 89 дронів. 

Також ми писали, що в Україні покращилася ситуація з мобілізацією і щомісяця в армію призивають 30 тисяч осіб. 

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13:01 Костюк назвала фактор, який допомагає їй перемагати на Олімпіаді-2024

12:53 Ціна на землю — скільки коштує 1 сотка під забудову в Україні

12:43 Жінки в ЗСУ мають додаткову відпустку — що про це відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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