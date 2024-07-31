Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Сьогодні, 31 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо нові версії вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та потужний наліт російських дронів цієї ночі.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- 11 500 людей укривались на станціях метрополітену, — КМДА;
- підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився від надання свідчень;
- студенти-заочники з 1 серпня втратять відстрочку від мобілізації;
- Сейм Польщі засудив ідеологію та символіку ОУН і УПА;
- Україна призиває в армію 30 тисяч людей щомісяця — NYT.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
- Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
- Олександр Каленков — президент Асоціації Гірників і Металургів України УкрМеталургПром;
- Максим Бахматов — голова та засновник Офісу Трансформації.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Вони запустили 89 дронів.
Також ми писали, що в Україні покращилася ситуація з мобілізацією і щомісяця в армію призивають 30 тисяч осіб.