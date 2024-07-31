Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Сьогодні, 31 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо нові версії вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та потужний наліт російських дронів цієї ночі.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

11 500 людей укривались на станціях метрополітену, — КМДА;

підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився від надання свідчень;

студенти-заочники з 1 серпня втратять відстрочку від мобілізації;

Сейм Польщі засудив ідеологію та символіку ОУН і УПА;

Україна призиває в армію 30 тисяч людей щомісяця — NYT.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Олександр Каленков — президент Асоціації Гірників і Металургів України УкрМеталургПром;

Максим Бахматов — голова та засновник Офісу Трансформації.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Вони запустили 89 дронів.

Також ми писали, що в Україні покращилася ситуація з мобілізацією і щомісяця в армію призивають 30 тисяч осіб.