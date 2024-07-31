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Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

31 июля 2024 г. 13:04

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13:04Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

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12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

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12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

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11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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08:15Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

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08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

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07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

30 июля 2024
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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

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12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

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12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

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11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

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08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

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07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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Сегодня, 31 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим новые версии убийства языковеда Ирины Фарион и мощный налет российских дронов этой ночью.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • 11 500 человек укрывались на станциях метрополитена, — КГГА;
  • подозреваемый в убийстве Фарион отказался от дачи показаний;
  • студенты-заочники с 1 августа потеряют отсрочку от мобилизации;
  • Сейм Польши осудил идеологию и символику ОУН и УПА;
  • Украина призывает в армию 30 тысяч человек ежемесячно — NYT.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Александр Каленков — президент Ассоциации Горняков и Металлургов Украины УкрМеталлургПром;
  • Максим Бахматов — председатель и основатель Офиса Трансформации.

Напомним, российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Они запустили 89 дронов.

Также мы писали, что в Украине улучшилась ситуация с мобилизацией и ежемесячно в армию призывают 30 тысяч человек.

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