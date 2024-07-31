Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

Сегодня, 31 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим новые версии убийства языковеда Ирины Фарион и мощный налет российских дронов этой ночью.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- 11 500 человек укрывались на станциях метрополитена, — КГГА;
- подозреваемый в убийстве Фарион отказался от дачи показаний;
- студенты-заочники с 1 августа потеряют отсрочку от мобилизации;
- Сейм Польши осудил идеологию и символику ОУН и УПА;
- Украина призывает в армию 30 тысяч человек ежемесячно — NYT.
Гости сегодняшнего эфира:
- Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
- Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
- Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
- Александр Каленков — президент Ассоциации Горняков и Металлургов Украины УкрМеталлургПром;
- Максим Бахматов — председатель и основатель Офиса Трансформации.
Напомним, российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Они запустили 89 дронов.
Также мы писали, что в Украине улучшилась ситуация с мобилизацией и ежемесячно в армию призывают 30 тысяч человек.