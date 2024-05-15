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Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

15 травня 2024 р. 17:50

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14 травня 2024
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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

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14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

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13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

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18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

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17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
Text

19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Text

17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Text

14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

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Російський президент Володимир Путін призначив нових губернаторів у регіонах, очільники яких отримали пости в його адміністрації, а Збройні сили України вдарили по російському аеродрому "Бельбек" у Криму. Водночас в НАТО попередили Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний з курсом країни на членство в Альянсі.

Про все це не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 18:00 на каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості вечірньої студії:

  •  політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш;
  • нардеп від партії "Батьківщина", секретар парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко;
  • нардеп від партії "Слуга народу" та член парламентського Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Нагадаємо, раніше грузинський парламент підтримав закон "про іноагентів" в остаточному третьому читанні.

Водночас ЗСУ здійснили ракетний удар по кримському аеродрому "Бельбек", внаслідок чого спалахнуло три пожежі на стоянках російських винищувачів. 

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17:52 Стрілянина в Словаччині — медики повідомили подробиці стану Роберта Фіцо

17:49 Країни Євросоюзу пропонують новий формат санкцій проти Росії

17:45 На Львівщині зіткнулися два легкових авто — є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 ВАКС виніс вирок ексмеру — що відомо про справу аеропорту "Одеса"

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

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14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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