Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Російський президент Володимир Путін призначив нових губернаторів у регіонах, очільники яких отримали пости в його адміністрації, а Збройні сили України вдарили по російському аеродрому "Бельбек" у Криму. Водночас в НАТО попередили Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний з курсом країни на членство в Альянсі.

Про все це не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 18:00 на каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості вечірньої студії:

політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш;

нардеп від партії "Батьківщина", секретар парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко;

нардеп від партії "Слуга народу" та член парламентського Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Нагадаємо, раніше грузинський парламент підтримав закон "про іноагентів" в остаточному третьому читанні.

Водночас ЗСУ здійснили ракетний удар по кримському аеродрому "Бельбек", внаслідок чого спалахнуло три пожежі на стоянках російських винищувачів.