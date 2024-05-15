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Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

15 мая 2024 г. 17:50

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

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17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Text

17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
Text

19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Российский президент Владимир Путин назначил новых губернаторов в регионах, руководители которых получили посты в его администрации, а Вооруженные силы Украины ударили по российскому аэродрому "Бельбек" в Крыму. В то же время в НАТО предупредили Грузию, что закон об "иноагентах" несовместим с курсом страны на членство в Альянсе.

Обо всем этом не только в эфире Вечір.LIVE в 18:00 на канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости вечерней студии:

  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • политолог, глава департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш;
  • нардеп от партии "Батьківщина", секретарь парламентского Комитета по интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко;
  • нардеп от партии "Слуга народа" и член парламентского Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

Напомним, ранее грузинский парламент поддержал закон "об иноагентах" в окончательном третьем чтении.

В то же время ВСУ нанесли ракетный удар по крымскому аэродрому "Бельбек", в результате чего вспыхнули три пожара на стоянках российских истребителей.

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18:40 Водяные архитекторы — как буйволы создают экосистему в заповеднике Одесской области

18:19 Словацкие СМИ установили личность киллера, совершившего покушение на Роберта Фицо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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