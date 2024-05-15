Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Российский президент Владимир Путин назначил новых губернаторов в регионах, руководители которых получили посты в его администрации, а Вооруженные силы Украины ударили по российскому аэродрому "Бельбек" в Крыму. В то же время в НАТО предупредили Грузию, что закон об "иноагентах" несовместим с курсом страны на членство в Альянсе.

Обо всем этом не только в эфире Вечір.LIVE в 18:00 на канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости вечерней студии:

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

политолог, глава департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш;

нардеп от партии "Батьківщина", секретарь парламентского Комитета по интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко;

нардеп от партии "Слуга народа" и член парламентского Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

Напомним, ранее грузинский парламент поддержал закон "об иноагентах" в окончательном третьем чтении.

В то же время ВСУ нанесли ракетный удар по крымскому аэродрому "Бельбек", в результате чего вспыхнули три пожара на стоянках российских истребителей.