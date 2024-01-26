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Нові деталі авіатрощі ІЛ-76. Що означає кібератака на "Нафтогаз" і "Укрпошту" — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2024 р. 08:30

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08:30 Нові деталі авіатрощі ІЛ-76. Що означає кібератака на "Нафтогаз" і "Укрпошту" — ефір Ранок.LIVE

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08:30 Нові деталі авіатрощі ІЛ-76. Що означає кібератака на "Нафтогаз" і "Укрпошту" — ефір Ранок.LIVE

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18:25 Навіщо людині сон і як його якість впливає на здоров'я — відповідь Комаровського

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Text

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Text

16:35 Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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З'явилися нові подробиці падіння російського літака ІЛ-76, а на "Нафтогаз" та "Укрпошту" здійснили кібератаку. Ці та інші теми обговорюють гості ефіру Ранок.LIVE разом з ведучими Віталієм Прудиусом та Олександром Саюном. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Падіння ІЛ-76 — нові деталі авіатрощі

Сьогодні, 26 січня, гостями ефіру стали:

  • експерт з авіації Анатолій Храпчинський;
  • політичний експерт Олексій Кошель;
  • військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман;
  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • політолог Ігор Чаленко;
  • доктор економічних наук, професор КНУ Андрій Длігач.

Експерти, зокрема, обговорюють такі теми:

  • "Схильний до поляризації та перебільшень": що мав на увазі Борис Пісторіус, коли висловлювався про Дмитра Кулебу?
  • Нові деталі падіння літака ІЛ-76: у ГУР зробили заяву. 
  • Кібератака на "Нафтогаз" і "Укрпошту": про що це свідчить?
  • Суд ООН в Гаазі оголосить рішення за позовом України проти РФ: на що очікувати?
  • Повернення біженців додому. 

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія могла використати українських військовополонених як живий щит для перевезення зброї літаком Іл-76, який впав у Бєлгородській області. За його словами, сценарії цієї події могли бути різними.

Додамо, у групі "Нафтогаз України" заявляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми із доступом до низки сервісів компанії.

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08:57 У МЗС Непалу заявили, що РФ завербувала на війну 200 їхніх громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:46 На якому напрямку ЗСУ відбили найбільше ворожих атак — зведення Генштабу

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