Нові деталі авіатрощі ІЛ-76. Що означає кібератака на "Нафтогаз" і "Укрпошту" — ефір Ранок.LIVE

З'явилися нові подробиці падіння російського літака ІЛ-76, а на "Нафтогаз" та "Укрпошту" здійснили кібератаку. Ці та інші теми обговорюють гості ефіру Ранок.LIVE разом з ведучими Віталієм Прудиусом та Олександром Саюном.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Падіння ІЛ-76 — нові деталі авіатрощі

Сьогодні, 26 січня, гостями ефіру стали:

експерт з авіації Анатолій Храпчинський;

політичний експерт Олексій Кошель;

військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман;

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

політолог Ігор Чаленко;

доктор економічних наук, професор КНУ Андрій Длігач.

Експерти, зокрема, обговорюють такі теми:

"Схильний до поляризації та перебільшень": що мав на увазі Борис Пісторіус, коли висловлювався про Дмитра Кулебу?

Нові деталі падіння літака ІЛ-76: у ГУР зробили заяву.

Кібератака на "Нафтогаз" і "Укрпошту": про що це свідчить?

Суд ООН в Гаазі оголосить рішення за позовом України проти РФ: на що очікувати?

Повернення біженців додому.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія могла використати українських військовополонених як живий щит для перевезення зброї літаком Іл-76, який впав у Бєлгородській області. За його словами, сценарії цієї події могли бути різними.

Додамо, у групі "Нафтогаз України" заявляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми із доступом до низки сервісів компанії.