Новые детали авиатрощи ИЛ-76. Что означает кибератака на "Нефтегаз" и "Укрпочту" — эфир Ранок.LIVE

Появились новые подробности падения российского самолета ИЛ-76, а на "Нафтогаз" и "Укрпочту" совершили кибератаку. Эти и другие темы обсуждают гости эфира Ранок.LIVE вместе с ведущими Виталием Прудиусом и Александром Саюном.

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Падение ИЛ-76 — новые детали авиатрощи

Сегодня, 26 января, гостями эфира стали:

эксперт по авиации Анатолий Храпчинский;

политический эксперт Алексей Кошель;

военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман;

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

политолог Игорь Чаленко;

доктор экономических наук, профессор КНУ Андрей Длигач.

Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:

"Склонен к поляризации и преувеличениям": что имел в виду Борис Писториус, когда высказывался о Дмитрии Кулебе?

Новые детали падения самолета ИЛ-76: в ГУР сделали заявление.

Кибератака на "Нафтогаз" и "Укрпочту": о чем это свидетельствует?

Суд ООН в Гааге объявит решение по иску Украины против РФ: чего ожидать?

Возвращение беженцев домой.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия могла использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для перевозки оружия самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.

Добавим, в группе "Нефтегаз Украины" заявляют о масштабной кибератаке на один из дата-центров. В этой связи наблюдаются проблемы с доступом к ряду сервисов компании.