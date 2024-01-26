Новые детали авиатрощи ИЛ-76. Что означает кибератака на "Нефтегаз" и "Укрпочту" — эфир Ранок.LIVE

Появились новые подробности падения российского самолета ИЛ-76, а на "Нафтогаз" и "Укрпочту" совершили кибератаку. Эти и другие темы обсуждают гости эфира Ранок.LIVE вместе с ведущими Виталием Прудиусом и Александром Саюном.
Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Падение ИЛ-76 — новые детали авиатрощи
Сегодня, 26 января, гостями эфира стали:
- эксперт по авиации Анатолий Храпчинский;
- политический эксперт Алексей Кошель;
- военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман;
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- политолог Игорь Чаленко;
- доктор экономических наук, профессор КНУ Андрей Длигач.
Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:
- "Склонен к поляризации и преувеличениям": что имел в виду Борис Писториус, когда высказывался о Дмитрии Кулебе?
- Новые детали падения самолета ИЛ-76: в ГУР сделали заявление.
- Кибератака на "Нафтогаз" и "Укрпочту": о чем это свидетельствует?
- Суд ООН в Гааге объявит решение по иску Украины против РФ: чего ожидать?
- Возвращение беженцев домой.
Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия могла использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для перевозки оружия самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.
Добавим, в группе "Нефтегаз Украины" заявляют о масштабной кибератаке на один из дата-центров. В этой связи наблюдаются проблемы с доступом к ряду сервисов компании.