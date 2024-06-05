Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 5 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми вступу України в НАТО, блокування кордону з Польщею, створення військової поліції, проаналізують зміну рівня демократії у країні, тарифи на електроенергію та відключення світла.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у середу о 08:00.

Про що говоритимуть гості студії та хто вони

Гостями студії будуть:

народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та інші.

Експерти та політики у студії поговорять про заяви поляків нових блокувань кордону, майбутній Саміт миру у Швейцарії та його учасників, а також про вступ України в НАТО, створенні військової поліції та на інші важливі теми.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО. Він заявив, що перешкодою цьому виступають чимало внутрішньодержавних чинників, зокрема — масштабна корупція.

У швейцарському місті Бюрґеншток, який прийматиме Саміт миру, посилена охорона. Безпосереднього під час конференції у місті чергуватимуть майже 4 000 військовослужбовців Швейцарії.