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Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

05 червня 2024 р. 08:00

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21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2024
Text

23:47 На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

Text

23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

Text

22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

Text

21:30 Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

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21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:07 Додатковий пакет допомоги для України та спрощена система обміну водійських прав — новини Німеччини

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17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

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11:39 Росіяни атакують всіма наявними засобами — Плетенчук прокоментував ситуацію на Запоріжжі

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11:35 Нардеп прокоментував ставлення партнерів до України

У прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 5 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми вступу України в НАТО, блокування кордону з Польщею, створення військової поліції, проаналізують зміну рівня демократії у країні, тарифи на електроенергію та відключення світла.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у середу о 08:00.

Про що говоритимуть гості студії та хто вони

Гостями студії будуть:

  • народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та інші.

Експерти та політики у студії поговорять про заяви поляків нових блокувань кордону, майбутній Саміт миру у Швейцарії та його учасників, а також про вступ України в НАТО, створенні військової поліції та на інші важливі теми. 

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО. Він заявив, що перешкодою цьому виступають чимало внутрішньодержавних чинників, зокрема — масштабна корупція. 

У швейцарському місті Бюрґеншток, який прийматиме Саміт миру, посилена охорона. Безпосереднього під час конференції у місті чергуватимуть майже 4 000 військовослужбовців Швейцарії. 

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07:50 Тариф на електрику зріс — які суми доведеться платити українцям

07:33 Байден та Зеленський проведуть дві зустрічі найближчим часом

07:32 Депортація українських дітей до Росії — священники РПЦ проводять русифікацію неповнолітніх

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:31 Заброньованих працівників оборонних підприємств можуть мобілізувати — з чим це пов'язано

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08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2024
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