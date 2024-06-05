Новая военная полиция, изменение демократии, вступление в НАТО и Саммит мира — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в среду, 5 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы вступления Украины в НАТО, блокирование границы с Польшей, создание военной полиции, проанализируют изменение уровня демократии в стране, тарифы на электроэнергию и отключение света.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в среду в 08:00.

О чем будут говорить гости студии и кто они

Гостями студии будут:

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и другие.

Эксперты и политики в студии поговорят о заявлениях поляков новых блокировок границы, предстоящем Саммите мира в Швейцарии и его участниках, а также о вступлении Украины в НАТО, создании военной полиции и на другие важные темы.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, президент США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО . Он заявил, что препятствием этому выступают немало внутригосударственных факторов, в том числе масштабная коррупция.

В швейцарском городе Бюргеншток, который будет принимать саммит мира, усилена охрана. Непосредственного во время конференции в городе будут дежурить около 4 000 военнослужащих Швейцарии.