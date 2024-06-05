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Новая военная полиция, изменение демократии, вступление в НАТО и Саммит мира — эфир Ранок.LIVE

Новая военная полиция, изменение демократии, вступление в НАТО и Саммит мира — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2024 г. 8:00

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09:13 Стало известно, сколько пленных бойцов Азова удалось обменять за последний год

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08:00 Новая военная полиция, изменение демократии, вступление в НАТО и Саммит мира — эфир Ранок.LIVE

4 июня 2024
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23:47 На улицах Киева затопило трамвайные пути и автомобили

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23:05 Кузык объяснил, чего сейчас остро не хватает на фронте

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22:33 В Раде предлагают отменить мобилизацию до 25 лет, если люди не хотят воевать, — нардеп Соболев

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21:30 Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

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21:03 Кто должен приехать из-за границы в ТЦК и как будут отключать свет зимой — главные новости 4 июня

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19:07 Дополнительный пакет помощи для Украины и упрощенный обмен водительских прав — новости Германии

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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09:13 Стало известно, сколько пленных бойцов Азова удалось обменять за последний год

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08:00 Новая военная полиция, изменение демократии, вступление в НАТО и Саммит мира — эфир Ранок.LIVE

4 июня 2024
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23:47 На улицах Киева затопило трамвайные пути и автомобили

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23:05 Кузык объяснил, чего сейчас остро не хватает на фронте

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22:33 В Раде предлагают отменить мобилизацию до 25 лет, если люди не хотят воевать, — нардеп Соболев

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21:30 Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

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21:03 Кто должен приехать из-за границы в ТЦК и как будут отключать свет зимой — главные новости 4 июня

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

В прямом эфире Ранок.LIVE в среду, 5 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы вступления Украины в НАТО, блокирование границы с Польшей, создание военной полиции, проанализируют изменение уровня демократии в стране, тарифы на электроэнергию и отключение света.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в среду в 08:00.

О чем будут говорить гости студии и кто они

Гостями студии будут:

  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и другие.

Эксперты и политики в студии поговорят о заявлениях поляков новых блокировок границы, предстоящем Саммите мира в Швейцарии и его участниках, а также о вступлении Украины в НАТО, создании военной полиции и на другие важные темы.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, президент США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО . Он заявил, что препятствием этому выступают немало внутригосударственных факторов, в том числе масштабная коррупция.

В швейцарском городе Бюргеншток, который будет принимать саммит мира, усилена охрана. Непосредственного во время конференции в городе будут дежурить около 4 000 военнослужащих Швейцарии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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