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Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

04 червня 2024 р. 21:30

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21:30 Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

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21:30 Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

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21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

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19:07 Додатковий пакет допомоги для України та спрощена система обміну водійських прав — новини Німеччини

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17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

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Військова кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик дізналася останні новини з фронту. Вона поспілкувалася з українськими військовими.

Подивитися відео можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ексклюзив з фронту

Військові розповіли, яку тактику нині застосовують російські окупанти на фронті. Вони відповіли, що зараз відбувається на прикордонні Сумської області.

Також бійці говорили про бойову роботу дронів та евакуацію цивільних з прифронтової Донецької області.

Нагадаємо, ЗСУ можуть готуватися до нової атаки на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що вони почали шукати для цього можливості, завдяки ударам по поромних переправах на півострові.

Також українські військові повернули втрачені позиції у Вовчанську — на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці Духовної у центрі міста.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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