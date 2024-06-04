Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

Військова кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик дізналася останні новини з фронту. Вона поспілкувалася з українськими військовими.

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Ексклюзив з фронту

Військові розповіли, яку тактику нині застосовують російські окупанти на фронті. Вони відповіли, що зараз відбувається на прикордонні Сумської області.

Також бійці говорили про бойову роботу дронів та евакуацію цивільних з прифронтової Донецької області.

Нагадаємо, ЗСУ можуть готуватися до нової атаки на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що вони почали шукати для цього можливості, завдяки ударам по поромних переправах на півострові.

Також українські військові повернули втрачені позиції у Вовчанську — на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці Духовної у центрі міста.