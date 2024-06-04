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Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

4 июня 2024 г. 21:30

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21:30 Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

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21:03 Кто должен приехать из-за границы в ТЦК и как будут отключать свет зимой — главные новости 4 июня

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11:35 Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

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22:33 В Раде предлагают отменить мобилизацию до 25 лет, если люди не хотят воевать, — нардеп Соболев

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21:30 Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

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21:03 Кто должен приехать из-за границы в ТЦК и как будут отключать свет зимой — главные новости 4 июня

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

Text

11:35 Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

Text

11:08 Мазурашу предположил, каким образом можно вернуть украинцев из-за границы

Text

10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

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10:08 Куда направят повышенный тариф на свет — нардеп назвал вероятный сценарий

Военный корреспондент Новини.LIVE Кристина Луцик узнала последние новости с фронта. Она пообщалась с украинскими военными.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эксклюзив с фронта

Военные рассказали, какую тактику сейчас используют российские оккупанты на фронте. Они ответили, что сейчас происходит на границе Сумской области.

Также бойцы говорили о боевой работе дронов и эвакуации гражданских из прифронтовой Донецкой области.

Напомним, ВСУ могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.

Также украинские военные вернули утраченные позиции в Волчанске — к северо-востоку от Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.

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