Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

Военный корреспондент Новини.LIVE Кристина Луцик узнала последние новости с фронта. Она пообщалась с украинскими военными.
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Эксклюзив с фронта
Военные рассказали, какую тактику сейчас используют российские оккупанты на фронте. Они ответили, что сейчас происходит на границе Сумской области.
Также бойцы говорили о боевой работе дронов и эвакуации гражданских из прифронтовой Донецкой области.
Напомним, ВСУ могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.
Также украинские военные вернули утраченные позиции в Волчанске — к северо-востоку от Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.