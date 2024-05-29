Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кількість країн, які дозволять Україні бити своєю зброєю по об'єктах у Росії, дедалі більшатиме. Дехто обговорюватиме ризик ескалації, однак українцям потрібно захищатися.

Це прокоментував керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський в ефірі Вечір.LIVE.

Дозвіл на удари по території РФ

"По-перше, вже були відповідні дозволи від Великої Британії. Тут контекст наступний, чому, як на мене, США не хочуть надавати таку зброю. Є ще багато переплетіння інтересів США і Росії: ядерна енергетика, окремі види торгівлі, співпраця в окремих кампаніях та питання інвестиції, наприклад, в Казахстан", — сказав він.

На думку Несходовського, результатом є те, що існують певні точки, на які Росія тисне. Але й включаються інші аспекти: ми бачимо заяви Трампа і чим ближче до виборів у США, тим більше загострюється риторика вигідна для України. Так, республіканці постійно ставлять питання демократам, чому ті забороняють Україні бити по території РФ та обмежують її дії.

"І демократи дуже в'яло виправдовуються, чому в них така політика. І вони почали втрачати підтримку. Для того, щоб змінити це — вони мають показати що можуть щось дозволити й підвищити ставки", — зазначив експерт.

Він вважає, що США можуть надати цей дозвіл пізніше та присвятити його до якогось заходу, де буде присутня Україна. Наприклад, саміт НАТО цього літа.

Нагадаємо, уряд Литви вирішив виділити 13,5 млн євро для покупки радарів повітряного спостереження. Їх передадуть для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони для України, яку очолила Німеччина.

Також ми писали, що деякі країни НАТО обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу.