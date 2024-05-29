Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ arrow
Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

29 травня 2024 р. 21:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Text

17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Text

16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Text

15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Text
Новина з відео

14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:29Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Text

11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Text

08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

28 травня 2024
Text

23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

Text

21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Text

17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Text

16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Text

15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Text
Новина з відео

14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:29 Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Text

11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Text

08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

28 травня 2024
Text

23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

Представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кількість країн, які дозволять Україні бити своєю зброєю по об'єктах у Росії, дедалі більшатиме. Дехто обговорюватиме ризик ескалації, однак українцям потрібно захищатися.

Це прокоментував керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський в ефірі Вечір.LIVE.

Дозвіл на удари по території РФ

"По-перше, вже були відповідні дозволи від Великої Британії. Тут контекст наступний, чому, як на мене, США не хочуть надавати таку зброю. Є ще багато переплетіння інтересів США і Росії: ядерна енергетика, окремі види торгівлі, співпраця в окремих кампаніях та питання інвестиції, наприклад, в Казахстан", — сказав він.

На думку Несходовського, результатом є те, що існують певні точки, на які Росія тисне. Але й включаються інші аспекти: ми бачимо заяви Трампа і чим ближче до виборів у США, тим більше загострюється риторика вигідна для України. Так, республіканці постійно ставлять питання демократам, чому ті забороняють Україні бити по території РФ та обмежують її дії.

"І демократи дуже в'яло виправдовуються, чому в них така політика. І вони почали втрачати підтримку. Для того, щоб змінити це — вони мають показати що можуть щось дозволити й підвищити ставки", — зазначив експерт.

Він вважає, що США можуть надати цей дозвіл пізніше та присвятити його до якогось заходу, де буде присутня Україна. Наприклад, саміт НАТО цього літа.

Нагадаємо, уряд Литви вирішив виділити 13,5 млн євро для покупки радарів повітряного спостереження. Їх передадуть для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони для України, яку очолила Німеччина.

Також ми писали, що деякі країни НАТО обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:06 Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА

22:06 У Польщі відповіли, чи мають вони намір відправити свої війська в Україну

21:57 Астросиноптики попередили, що літо розпочнеться з магнітних бур

21:51 Строки розшуку громадян за порушення військового обліку подовжили — що відомо

Text

21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:23 В мережі з'явилися кадри прильоту по окупованому Донецьку

21:09 Поблизу Вінниці зіткнулися автобус та вантажівка — є поранені пасажири

20:50 В Офісі Генпрокурора відреагували на інформацію про "розвал" справи щодо загибелі бійців 128 бригади

20:28 Україна готується до нової активності росіян на фронті — вечірнє звернення Зеленського

20:25 Засуджені жінки можуть долучитися до ЗСУ — Малюська розповів деталі

22:06 Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА

22:06 У Польщі відповіли, чи мають вони намір відправити свої війська в Україну

21:57 Астросиноптики попередили, що літо розпочнеться з магнітних бур

21:51 Строки розшуку громадян за порушення військового обліку подовжили — що відомо

21:23 В мережі з'явилися кадри прильоту по окупованому Донецьку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:09 Поблизу Вінниці зіткнулися автобус та вантажівка — є поранені пасажири

20:50 В Офісі Генпрокурора відреагували на інформацію про "розвал" справи щодо загибелі бійців 128 бригади

20:28 Україна готується до нової активності росіян на фронті — вечірнє звернення Зеленського

20:25 Засуджені жінки можуть долучитися до ЗСУ — Малюська розповів деталі

20:22 В Укргідроенерго пояснили, чому обмілів Дністер

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

12:05 Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені

06:40 Ціни на чормет наприкінці травня — яка вартість 1 кг брухту в Україні

28 травня 2024

16:30 Випускні під час війни — що думають одесити про останній дзвоник

11:35 Китай збирається нарощувати виробництво чипів — скільки грошей витратять на індустрію

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

05:57 Літаки і кораблі — яку техніку РФ використовує для ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:31 Правовий та економічний колапс — як в Україні працює система бронювання та чим вона обурила бізнес

27 травня 2024

05:57 "Воронеж-ДМ" — як Україна залишає російську армію без "очей"

Text

21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Text

17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Text

16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Text

15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Text
Новина з відео

14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:29 Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Text

11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Text

08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

28 травня 2024
Text

23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня