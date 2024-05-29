Несходовский предположил, когда США могут разрешить Украине бить по территории РФ

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что количество стран, которые позволят Украине бить своим оружием по объектам в России, будет расти. Некоторые будут обсуждать риск эскалации, однако украинцам нужно защищаться.

Это прокомментировал руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский в эфире Вечір.LIVE.

Разрешение на удары по территории РФ

"Во-первых, уже были соответствующие разрешения от Великобритании. Здесь контекст следующий, почему, мне кажется, США не хотят предоставлять такое оружие. Есть еще много переплетения интересов США и России: ядерная энергетика, отдельные виды торговли, сотрудничество в отдельных кампаниях и вопросы инвестиций, например, в Казахстан", — сказал он.

По мнению Несходовского, результатом является то, что существуют определенные точки, на которые Россия оказывает давление. Но и включаются другие аспекты: мы видим заявления Трампа и чем ближе к выборам в США, тем более обостряется выгодная риторика для Украины. Так, республиканцы постоянно задают вопрос демократам, почему те запрещают Украине бить по территории РФ и ограничивают ее действия.

"И демократы очень вяло оправдываются, почему у них такая политика. И они начали терять поддержку. Для того чтобы изменить это — они должны показать, что могут что-то позволить и повысить ставки", — отметил эксперт.

Он считает, что США могут предоставить это разрешение позже и посвятить его мероприятию, где будет присутствовать Украина. Например, саммит НАТО этим летом.

Напомним, правительство Литвы решило выделить 13,5 млн евро для покупки радаров воздушного наблюдения. Их передадут коалиции по поиску средств противовоздушной обороны для Украины, которую возглавила Германия.

Также мы писали, что некоторые страны НАТО обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами Североатлантического союза.