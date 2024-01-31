Не треба розгойдувати човен — Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

Днями мережею ширилися чутки про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Свою думку з цього приводу висловив народний депутат Микола Тищенко журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

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Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

Як розповів Микола Тищенко, він володіє інформацію щодо цієї події, втім розкривати деталі не буде — це наразі секретна інформація для українського суспільства. Найважливіше зараз, за його словами, не сіяти розбрат у країні.

"На жаль, навіть тією інформацією, якою я володію, вона є інсайдерською. Я не можу сьогодні поділитися нею із суспільством. Не треба розгойдувати човен, а треба трошечки зібратися як один. Сваритися треба закінчувати, ця сварка, яка сьогодні відбувається всередині держави, може призвести до дуже фатальних подій", — сказав Тищенко.

Депутат наголосив, що останнє рішення щодо звільнення Валерія Залужного буде за президентом України і йому потрібно довіряти.

"Президент вирішує для себе зону своєї відповідальності, а за відповідальністю він перед народом сьогодні номер один. Тобто я вважаю, що за все має відповідати Верховний головнокомандувач. Тому саме Зеленський вирішує, чи готовий він іти в бій та повертатися спиною, чи ні. Тому це рішення президента", — сказав Тищенко.

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію.

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на запитання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.