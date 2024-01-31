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Не треба розгойдувати човен — Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

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Днями мережею ширилися чутки про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Свою думку з цього приводу висловив народний депутат Микола Тищенко журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

Як розповів Микола Тищенко, він володіє інформацію щодо цієї події, втім розкривати деталі не буде — це наразі секретна інформація для українського суспільства. Найважливіше зараз, за його словами, не сіяти розбрат у країні. 

"На жаль, навіть тією інформацією, якою я володію, вона є інсайдерською. Я не можу сьогодні поділитися нею із суспільством. Не треба розгойдувати човен, а треба трошечки зібратися як один. Сваритися треба закінчувати, ця сварка, яка сьогодні відбувається всередині держави, може призвести до дуже фатальних подій", — сказав Тищенко. 

Депутат наголосив, що останнє рішення щодо звільнення Валерія Залужного буде за президентом України і йому потрібно довіряти.

"Президент вирішує для себе зону своєї відповідальності, а за відповідальністю він перед народом сьогодні номер один. Тобто я вважаю, що за все має відповідати Верховний головнокомандувач. Тому саме Зеленський вирішує, чи готовий він іти в бій та повертатися спиною, чи ні. Тому це рішення президента", — сказав Тищенко.

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на запитання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров. 

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