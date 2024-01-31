Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

На днях по сети распространялись слухи о возможном увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Свое мнение на этот счет высказал народный депутат Николай Тищенко журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

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Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Как рассказал Николай Тищенко, он владеет информацией относительно этого события, впрочем раскрывать детали не будет — это секретная информация для украинского общества. Самое важное сейчас, по его словам, не сеять раздор в стране.

"К сожалению, даже та информация, которой я владею, она является инсайдерской. Я не могу сегодня поделиться ею с обществом. Не надо раскачивать лодку, а надо немножко собраться как один. Ссориться надо заканчивать, эта ссора, которая сегодня происходит внутри государства, может привести к очень роковым событиям", — сказал Тищенко.

Депутат подчеркнул, что последнее решение по увольнению Валерия Залужного будет за президентом Украины и ему нужно доверять.

"Президент решает для себя зону своей ответственности, а по ответственности он перед народом сегодня номер один. То есть я считаю, что за все должен отвечать Верховный главнокомандующий. Поэтому именно Зеленский решает, готов ли он идти в бой и поворачиваться спиной или нет. Поэтому это решение президента", — сказал Тищенко.

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время официального подтверждения этим данным не было.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.