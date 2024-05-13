Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

Народна депутатка Оксана Савчук прокоментувала ймовірну відповідальність заступників колишнього міністра інфраструктури України у питаннях зведення фортифікацій. За її словами, вони ніколи не були інженерами, але вміють дуже багато говорити.

Про це Оксана Савчук говорила в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 травня.

Зведення фортифікацій в Україні

Савчук наголосила, що наразі варто продовжувати працювати над зміцненням оборонних укріплень. За її словами, немає іншого виходу, крім як використовувати нові методи і сучасні підходи.

"Я переконана, що наразі потрібно в прискореному режимі слухати молодих інженерів, намагатися в межах наших потужностей робити нові конструкції, зокрема, залучаючи приватних інвесторів", — додала нардепка.

Нагадаємо, у Держспецтрансслужби заявили, що будівництво оборонних споруд безпосередньо на державному кордоні є неможливим. Також у відомстві зазначили, що роботи з фортифікації на Харківщині проводяться на кількох рівнях оборони.

Також командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На його думку, це дозволило росіянам "вільно увійти в сіру зону по всій лінії кордону".