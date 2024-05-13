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Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

13 травня 2024 р. 18:05

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18:05 Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

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18:05 Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

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17:57 Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

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17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

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16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

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15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

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12:52 Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

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12:16 У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

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Народна депутатка Оксана Савчук прокоментувала ймовірну відповідальність заступників колишнього міністра інфраструктури України у питаннях зведення фортифікацій. За її словами, вони ніколи не були інженерами, але вміють дуже багато говорити.

Про це Оксана Савчук говорила в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 травня.

Зведення фортифікацій в Україні

Савчук наголосила, що наразі варто продовжувати працювати над зміцненням оборонних укріплень. За її словами, немає іншого виходу, крім як використовувати нові методи і сучасні підходи.

"Я переконана, що наразі потрібно в прискореному режимі слухати молодих інженерів, намагатися в межах наших потужностей робити нові конструкції, зокрема, залучаючи приватних інвесторів", — додала нардепка.

Нагадаємо, у Держспецтрансслужби заявили, що будівництво оборонних споруд безпосередньо на державному кордоні є неможливим. Також у відомстві зазначили, що роботи з фортифікації на Харківщині проводяться на кількох рівнях оборони.

Також командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На його думку, це дозволило росіянам "вільно увійти в сіру зону по всій лінії кордону".

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18:17 Комітет інформполітики завершив роботу над законопроєктом про діяльність УПЦ МП — коли голосування

18:04 Бійці російського добровольчого корпусу приєдналися до ЗСУ у битві за Вовчанськ — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:50 Ексміністру економіки Казахстану, який жорстоко вбив свою дружину, оголосили вирок

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17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

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16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

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15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

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