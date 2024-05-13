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Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

13 мая 2024 г. 18:05

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18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

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18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

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17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Народный депутат Оксана Савчук прокомментировала вероятную ответственность заместителей бывшего министра инфраструктуры Украины в вопросах возведения фортификаций. По ее словам, они никогда не были инженерами, но умеют очень много говорить.

Об этом Оксана Савчук говорила в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 мая.

Строительство фортификаций в Украине

Савчук подчеркнула, что сейчас следует продолжать работать над укреплением оборонных укреплений. По ее словам, нет другого выхода, кроме использования новых методов и современных подходов.

"Я убеждена, что сейчас нужно в ускоренном режиме слушать молодых инженеров, пытаться в пределах наших мощностей делать новые конструкции, в частности, привлекая частных инвесторов", — добавила нардеп.

Напомним, в Госспецтрансслужбе заявили, что строительство оборонных сооружений непосредственно на государственной границе невозможно. Также в ведомстве отметили, что работы по фортификации Харьковской области проводятся на нескольких уровнях обороны.

Также командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. По его мнению, это позволило россиянам "свободно войти в серую зону по всей линии границы".

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18:21 Зеленский уволил одного из заместителей главы Службы внешней разведки

18:20 В Одесском зоопарке появились новые жители — птенцы филина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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