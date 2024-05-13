Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Народный депутат Оксана Савчук прокомментировала вероятную ответственность заместителей бывшего министра инфраструктуры Украины в вопросах возведения фортификаций. По ее словам, они никогда не были инженерами, но умеют очень много говорить.

Об этом Оксана Савчук говорила в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 мая.

Строительство фортификаций в Украине

Савчук подчеркнула, что сейчас следует продолжать работать над укреплением оборонных укреплений. По ее словам, нет другого выхода, кроме использования новых методов и современных подходов.

"Я убеждена, что сейчас нужно в ускоренном режиме слушать молодых инженеров, пытаться в пределах наших мощностей делать новые конструкции, в частности, привлекая частных инвесторов", — добавила нардеп.

Напомним, в Госспецтрансслужбе заявили, что строительство оборонных сооружений непосредственно на государственной границе невозможно. Также в ведомстве отметили, что работы по фортификации Харьковской области проводятся на нескольких уровнях обороны.

Также командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. По его мнению, это позволило россиянам "свободно войти в серую зону по всей линии границы".