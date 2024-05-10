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Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

10 травня 2024 р. 18:02

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18:02 Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

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13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

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13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

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20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

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18:02 Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

Text

13:58 Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

Text

13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

Text

09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

9 травня 2024
Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

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Російські окупанти активізувалися в Харківській області. До того ж зафіксовано бої у прикордонні та спробу прориву. Також в Укренерго заявили про значний дефіцит в енергосистемі.

Всі ці теми обговоримо в прямому ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 травня.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру стали: 

  • Іван Плачков, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.); 
  • Іван Крулько, нардеп, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Ярослав Юрчишин, нардеп, голова Комітету ВРУ з питань свободи слова;

Нагадаємо, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

Також Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. 

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18:57 Канадська компанія Roshel буде виробляти бронемашини в Україні

18:55 РФ розгорнула біля кордону з Україною 52 установки "Іскандер" — деталі від ЗСУ

18:47 Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги для України на 400 млн доларів, — Politico

18:45 Командувач Сухопутних військ ЗСУ попередив, коли настане критична фаза війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:42 Україна отримає 40 ракет SCALP від Франції — у чому їх особливість

18:41 Бійці Третьої штурмової показали, як знищили ворожий БТР-82 з боєприпасами

18:33 Повернення українських чоловіків з Польщі — посол оцінив вірогідність

18:30 Розпорядились лісами власний розсуд — на Миколаївщині викрили чергові оборудки з землею

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