Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

Російські окупанти активізувалися в Харківській області. До того ж зафіксовано бої у прикордонні та спробу прориву. Також в Укренерго заявили про значний дефіцит в енергосистемі.

Всі ці теми обговоримо в прямому ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 травня.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру стали:

Іван Плачков, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.);

Іван Крулько, нардеп, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;

Ярослав Юрчишин, нардеп, голова Комітету ВРУ з питань свободи слова;

Нагадаємо, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

Також Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.