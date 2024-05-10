Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Российские оккупанты активизировались в Харьковской области. К тому же зафиксированы бои в приграничье и попытка прорыва. Также в Укрэнерго заявили о значительном дефиците в энергосистеме.

Все эти темы обсудим в прямом эфире Вечір.LIVE в пятницу, 10 мая.

Прямой эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира стали:

Иван Плачков, Министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.);

Иван Крулько, нардеп, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по бюджету;

Ярослав Юрчишин, нардеп, глава Комитета ВРУ по вопросам свободы слова;

Напомним, примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

Также Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.