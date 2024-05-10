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Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

10 мая 2024 г. 18:02

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18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

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13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

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13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

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13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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22:45Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Text

09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

Российские оккупанты активизировались в Харьковской области. К тому же зафиксированы бои в приграничье и попытка прорыва. Также в Укрэнерго заявили о значительном дефиците в энергосистеме.

Все эти темы обсудим в прямом эфире Вечір.LIVE в пятницу, 10 мая.

Прямой эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира стали:

  • Иван Плачков, Министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.);
  • Иван Крулько, нардеп, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по бюджету;
  • Ярослав Юрчишин, нардеп, глава Комитета ВРУ по вопросам свободы слова;

Напомним, примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

Также Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

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18:08 Во Львове врачи удалили из головного мозга 9-летнего мальчика обломок мины

18:00 Парковщики недоперечислили в бюджет Одессы почти 3 миллиона гривен — результаты проверки

17:56 Делал уклонистов волонтерами за 12 тыс. долларов — в Киеве задержали руководителя БФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE