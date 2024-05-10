Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Российские оккупанты активизировались в Харьковской области. К тому же зафиксированы бои в приграничье и попытка прорыва. Также в Укрэнерго заявили о значительном дефиците в энергосистеме.
Все эти темы обсудим в прямом эфире Вечір.LIVE в пятницу, 10 мая.
Прямой эфир Вечір.LIVE
Гостями эфира стали:
- Иван Плачков, Министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.);
- Иван Крулько, нардеп, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по бюджету;
- Ярослав Юрчишин, нардеп, глава Комитета ВРУ по вопросам свободы слова;
Напомним, примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.
Также Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.