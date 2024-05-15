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Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

15 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

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10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
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22:57Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

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08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
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19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Text

14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Text

13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

Text

13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Text

10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

Text

07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
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22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

Чим закінчиться наступ російських окупантів на Харківщині й які результати візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України? Ці та інші теми обговорюватимуть гості ранкової студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00.

Теми та гості ефіру 

Серед тем, які порушуватимуть:

  • Наступ на Харківщину: Суми — наступні?;
  • В українських містах запровадили відключення світла;
  • Результати візиту Блінкена до Києва.

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
  • Георгій Мазурашу, народний депутат, фракція "Слуга Народу";
  • Олександр Юрченко, народний депутат від депутатської групи "Відновлення України".

Нагадаємо, 14 травня Державний регулятор Укренерго запровадив контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Це сталося через значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький попереджав, що графіки погодинних відключень світла можуть повернути за умовами значного дефіциту електроенергії.

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08:48 В Україні почав дорожчати хліб — що відбувається з цінами

08:40 Укрзалізниця запустила новий сервіс для купівлі квитків

08:09 Укренерго ввело аварійні відключення електрики в усіх регіонах — коли з'явиться світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:08 Запорізьку область за добу атакували майже 100 дронів — Федоров розповів про обстріли регіону

07:59 Веніславський розповів, як запуск е-кабінету вплине на черги до військкоматів та проходження ВЛК

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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