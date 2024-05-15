Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

Чим закінчиться наступ російських окупантів на Харківщині й які результати візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України? Ці та інші теми обговорюватимуть гості ранкової студії Ранок.LIVE.
Прямий ефір дивіться о 08:00.
Теми та гості ефіру
Серед тем, які порушуватимуть:
- Наступ на Харківщину: Суми — наступні?;
- В українських містах запровадили відключення світла;
- Результати візиту Блінкена до Києва.
Гостями ефіру, зокрема, стануть:
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
- Георгій Мазурашу, народний депутат, фракція "Слуга Народу";
- Олександр Юрченко, народний депутат від депутатської групи "Відновлення України".
Нагадаємо, 14 травня Державний регулятор Укренерго запровадив контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Це сталося через значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.
Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький попереджав, що графіки погодинних відключень світла можуть повернути за умовами значного дефіциту електроенергії.