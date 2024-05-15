Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

Чим закінчиться наступ російських окупантів на Харківщині й які результати візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України? Ці та інші теми обговорюватимуть гості ранкової студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00.

Теми та гості ефіру

Серед тем, які порушуватимуть:

Наступ на Харківщину: Суми — наступні?;

В українських містах запровадили відключення світла;

Результати візиту Блінкена до Києва.

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";

Георгій Мазурашу, народний депутат, фракція "Слуга Народу";

Олександр Юрченко, народний депутат від депутатської групи "Відновлення України".

Нагадаємо, 14 травня Державний регулятор Укренерго запровадив контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Це сталося через значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький попереджав, що графіки погодинних відключень світла можуть повернути за умовами значного дефіциту електроенергії.