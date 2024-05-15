Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

Чем закончится наступление российских оккупантов в Харьковской области и какие результаты визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину? Эти и другие темы будут обсуждать гости утренней студии Ранок.LIVE.

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Темы и гости эфира

Среди тем, которые будут поднимать:

Наступление на Харьковщину: Сумы — следующие?;

В украинских городах ввели отключение света;

Результаты визита Блинкена в Киев.

Гостями эфира, в частности, станут:

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";

Георгий Мазурашу, народный депутат, фракция "Слуга Народа";

Александр Юрченко, народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины".

Напомним, 14 мая Государственный регулятор Укрэнерго ввел контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины . Это произошло из-за значительного дефицита электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики почасовых отключений света могут вернуть по условиям значительного дефицита электроэнергии.