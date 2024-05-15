Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

Чем закончится наступление российских оккупантов в Харьковской области и какие результаты визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину? Эти и другие темы будут обсуждать гости утренней студии Ранок.LIVE.
Прямой эфир смотрите в 08:00.
Темы и гости эфира
Среди тем, которые будут поднимать:
- Наступление на Харьковщину: Сумы — следующие?;
- В украинских городах ввели отключение света;
- Результаты визита Блинкена в Киев.
Гостями эфира, в частности, станут:
- Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
- Георгий Мазурашу, народный депутат, фракция "Слуга Народа";
- Александр Юрченко, народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины".
Напомним, 14 мая Государственный регулятор Укрэнерго ввел контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины . Это произошло из-за значительного дефицита электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.
Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики почасовых отключений света могут вернуть по условиям значительного дефицита электроэнергии.