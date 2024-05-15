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Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

15 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
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22:57Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
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22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Чем закончится наступление российских оккупантов в Харьковской области и какие результаты визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину? Эти и другие темы будут обсуждать гости утренней студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем, которые будут поднимать:

  • Наступление на Харьковщину: Сумы — следующие?;
  • В украинских городах ввели отключение света;
  • Результаты визита Блинкена в Киев.

Гостями эфира, в частности, станут:

  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
  • Георгий Мазурашу, народный депутат, фракция "Слуга Народа";
  • Александр Юрченко, народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины".

Напомним, 14 мая Государственный регулятор Укрэнерго ввел контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины . Это произошло из-за значительного дефицита электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал, что графики почасовых отключений света могут вернуть по условиям значительного дефицита электроэнергии.

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07:57 Украинцам в четырех областях доступна помощь в 11 тыс. грн — детали

07:54 США рассматривают возможность предоставить Украине еще одну батарею Patriot с радарами, — Bloomberg

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Россияне изменили темп наступления на Харьковском направлении — ISW

07:33 Ночные взрывы в Крыму — СМИ сообщают об атаке на военный аэродром россиян "Бельбек"

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