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Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

08 липня 2024 р. 14:21

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14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

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14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

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05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

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Text

23:27 Ветеран АТО Дикий пояснив, чому ЗСУ не можуть зараз контрнаступати

Text

16:05 Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

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13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

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Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про наслідки масованої атаки на Україну та удари окупантів по Києву. Обговоримо стан української енергетики в умовах аномальної спеки та відключення світла. Також дізнаємося, що сталося на Рівненщині, де чоловік у ТЦК порізав собі вени.   

Подивитися ефір о 13:00 можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговорюємо головну подію — масовану атаку російських окупантів по Україні. Також серед тем — візити Орбана до Китаю, Москви та України й план заяви Сійярто. Поговоримо про ситуацію зі світлом на вихідних та розподіл генерації в умовах аномальної спеки. Також дізнаємося про ситуацію у на Рівненщині, де чоловіку у ТЦК порізав собі вени. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • політтехнолог Тарас Загородній.

Нагадаємо, 8 липня внаслідок російської атаки по Україні загинуло 20 людей, ще півсотні зазнали поранень. 

В енергокомпанії Yasno розповіли про зміни у підході до розподілу відключень електричної енергії в Україні: йдеться про справедливий розподіл обмежень між регіонами.

Дніпропетровська область також пережила масовану ракетну атаку з боку російських загарбників: пошкоджені багатоповерхівка, підприємство та СТО

 

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14:43 Зеленський зустрівся з Туском у Варшаві

14:32 У Кривому Розі зросла кількість загиблих та постраждалих через ракетний удар по місту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:31 Окупанти вдруге вдарили по Києву — відомо про чотирьох загиблих

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