Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про наслідки масованої атаки на Україну та удари окупантів по Києву. Обговоримо стан української енергетики в умовах аномальної спеки та відключення світла. Також дізнаємося, що сталося на Рівненщині, де чоловік у ТЦК порізав собі вени.

Подивитися ефір о 13:00 можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговорюємо головну подію — масовану атаку російських окупантів по Україні. Також серед тем — візити Орбана до Китаю, Москви та України й план заяви Сійярто. Поговоримо про ситуацію зі світлом на вихідних та розподіл генерації в умовах аномальної спеки. Також дізнаємося про ситуацію у на Рівненщині, де чоловіку у ТЦК порізав собі вени.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов;

економіст, фінансист Сергій Фурса;

політтехнолог Тарас Загородній.

Нагадаємо, 8 липня внаслідок російської атаки по Україні загинуло 20 людей, ще півсотні зазнали поранень.

В енергокомпанії Yasno розповіли про зміни у підході до розподілу відключень електричної енергії в Україні: йдеться про справедливий розподіл обмежень між регіонами.

Дніпропетровська область також пережила масовану ракетну атаку з боку російських загарбників: пошкоджені багатоповерхівка, підприємство та СТО.