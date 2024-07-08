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Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

8 июля 2024 г. 14:21

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14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

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14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

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08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонса "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

7 июля 2024
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19:01 Дикий назвал главную проблему ВСУ

Text

05:19 Военный эксперт объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась

6 июля 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

Text

16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

Text

13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

Text

12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

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Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о последствиях массированной атаки на Украину и ударах оккупантов по Киеву. Обсудим состояние украинской энергетики в условиях аномальной жары и отключения света. Также узнаем, что произошло в Ровенской области, где мужчина в ТЦК порезал себе вены.

Посмотреть эфир в 13:00 можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсуждаем главное событие — массированную атаку российских оккупантов по Украине. Также среди тем — визиты Орбана в Китай, Москву и Украину и план заявления Сийярто. Поговорим о ситуации со светом на выходных и распределении генерации в условиях аномальной жары. Также узнаем о ситуации в Ровенской области, где мужчине в ТЦК порезал себе вены.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов;
  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • политтехнолог Тарас Загородний.

Напомним, 8 июля в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.

В энергокомпании Yasno рассказали об изменениях в подходе к распределению отключений электрической энергии в Украине: речь идет о справедливом распределении ограничений между регионами.

Днепропетровская область также пережила массированную ракетную атаку со стороны российских захватчиков: повреждены многоэтажки, предприятие и СТО.

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14:31 Оккупанты второй раз ударили по Киеву — известно о четырех погибших

14:27 Взрывы на Николаевщине раздаются прямо сейчас

14:18 Ребенка госпитализировали — появились подробности падения автомобиля на пляж Одесчины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:14 Во Франции объявили окончательные результаты выборов — они удивили

13:58 Нацбанк ослабил поддержку гривны — как изменились продажи из резервов

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19:01 Дикий назвал главную проблему ВСУ

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6 июля 2024
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23:27 Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

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16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

5 июля 2024
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