Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о последствиях массированной атаки на Украину и ударах оккупантов по Киеву. Обсудим состояние украинской энергетики в условиях аномальной жары и отключения света. Также узнаем, что произошло в Ровенской области, где мужчина в ТЦК порезал себе вены.

Посмотреть эфир в 13:00 можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсуждаем главное событие — массированную атаку российских оккупантов по Украине. Также среди тем — визиты Орбана в Китай, Москву и Украину и план заявления Сийярто. Поговорим о ситуации со светом на выходных и распределении генерации в условиях аномальной жары. Также узнаем о ситуации в Ровенской области, где мужчине в ТЦК порезал себе вены.

Гости сегодняшнего эфира:

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов;

экономист, финансист Сергей Фурса;

политтехнолог Тарас Загородний.

Напомним, 8 июля в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.

В энергокомпании Yasno рассказали об изменениях в подходе к распределению отключений электрической энергии в Украине: речь идет о справедливом распределении ограничений между регионами.

Днепропетровская область также пережила массированную ракетную атаку со стороны российских захватчиков: повреждены многоэтажки, предприятие и СТО.