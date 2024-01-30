Наслідки перемоги Трампа на виборах у США та коли закінчиться операція в Газі — Грищенко в інтерв'ю

Які зміни очікують на світову політику у 2024 році, чим закінчиться конфлікт Техасу з Вашингтоном та якими будуть негативні наслідки перемоги Дональда Трампа на виборах в США? Ці та інші теми обговорював ексміністр закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол України Костянтин Грищенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

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Вибори у США — що буде у випадку перемоги Трампа

В інтерв'ю обговорювали такі теми:

Майбутні вибори США: які політичні амбіції Трампа та якими будуть наслідки його можливої перемоги?

Конфлікт Техасу з Вашингтоном: що насправді відбувалося на кордоні та чим все закінчиться?

Війна на Близькому Сході: коли закінчиться операція Ізраїлю у секторі Гази?

Загроза "фрагментації" світової політики у 2024 року.

Путін планує відвідати Туреччину — серед тем буде Україна.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського лідера, зробив заяву про війну в Україні. За його словами, він має чудові відносини з російським диктатором Володимиром Путіним і зможе домовитися з ним, щоб припинити бойові дії на території України.