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Наслідки перемоги Трампа на виборах у США та коли закінчиться операція в Газі — Грищенко в інтерв'ю

30 січня 2024 р. 10:20

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10:20 Наслідки перемоги Трампа на виборах у США та коли закінчиться операція в Газі — Грищенко в інтерв'ю

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Які зміни очікують на світову політику у 2024 році, чим закінчиться конфлікт Техасу з Вашингтоном та якими будуть негативні наслідки перемоги Дональда Трампа на виборах в США? Ці та інші теми обговорював ексміністр закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол України Костянтин Грищенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Вибори у США — що буде у випадку перемоги Трампа

В інтерв'ю обговорювали такі теми:

  • Майбутні вибори США: які політичні амбіції Трампа та якими будуть наслідки його можливої перемоги?
  • Конфлікт Техасу з Вашингтоном: що насправді відбувалося на кордоні та чим все закінчиться?
  • Війна на Близькому Сході: коли закінчиться операція Ізраїлю у секторі Гази?
  • Загроза "фрагментації" світової політики у 2024 року. 
  • Путін планує відвідати Туреччину — серед тем буде Україна. 

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського лідера, зробив заяву про війну в Україні. За його словами, він має чудові відносини з російським диктатором Володимиром Путіним і зможе домовитися з ним, щоб припинити бойові дії на території України.

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10:40 Лайфхак — як визначити ступінь зносу автомобільних шин, коли ще не занадто пізно

10:36 У Фінляндії кандидати в президенти сперечалися, чи варто відповідати на дзвінок Путіна

10:31 Був "при посаді" в окупантів — на Харківщині викрили колаборанта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:16 Кесс'є вивів Кот-д'Івуар у 1/4 Кубка Африки, Мане мало не зламав ногу супернику

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