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Последствия победы Трампа на выборах в США и когда закончится операция в Газе – Грищенко в интервью

30 января 2024 г. 10:20

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10:20 Последствия победы Трампа на выборах в США и когда закончится операция в Газе – Грищенко в интервью

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Какие изменения ожидают мировую политику в 2024 году, чем закончится конфликт Техаса с Вашингтоном и каковы негативные последствия победы Дональда Трампа на выборах в США? Эти и другие темы обсуждал эксминистр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Константин Грищенко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Выборы в США — что будет в случае победы Трампа

В интервью обсуждали следующие темы:

  • Будущие выборы США: каковы политические амбиции Трампа и последствия его возможной победы?
  • Конфликт Техаса с Вашингтоном: что действительно происходило на границе и чем все закончится?
  • Война на Ближнем Востоке: когда закончится операция Израиля в секторе Газа?
  • Угроза "фрагментации" мировой политики в 2024 году.
  • Путин планирует посетить Турцию — среди тем будет Украина.

Напомним, что экспрезидент США Дональд Трамп, стремящийся снова занять пост американского лидера, сделал заявление о войне в Украине. По его словам, он имеет отличные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и сможет договориться с ним, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины.

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