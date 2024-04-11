Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Також Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Про головні новини четверга, 11 квітня, розповість ведучий Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто Новини".

Переглянути випуск можна за посиланням.

Головні новини 11 квітня

Що можна дізнатися з випуску:

Росія завдала масованого удару по Україні.

МЗС України переходить до "Жорсткої дипломатії".

Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів у четвер, 11 квітня, знищено всю генерацію ''Центренерго''. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині.

Також Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалений сьогодні закон про мобілізацію. Він заявив, що будь-яка людина мобілізаційного віку, яка порушувала правила мобілізації, була ухилянтом і порушує чинне законодавство.