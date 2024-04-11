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Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

11 квітня 2024 р. 18:55

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19:45 Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

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19:35 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

Text

19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

Text

18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

Text

18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

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10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Також Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Про головні новини четверга, 11 квітня, розповість ведучий Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто Новини".

Переглянути випуск можна за посиланням.

Головні новини 11 квітня

Що можна дізнатися з випуску:

  • Росія завдала масованого удару по Україні.
  • МЗС України переходить до "Жорсткої дипломатії".
  • Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів у четвер, 11 квітня, знищено всю генерацію ''Центренерго''. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. 

Також Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалений сьогодні закон про мобілізацію. Він заявив, що будь-яка людина мобілізаційного віку, яка порушувала правила мобілізації, була ухилянтом і порушує чинне законодавство.

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

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10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні