Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Также Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о мобилизации. О главных новостях четверга, 11 апреля, расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

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Главные новости 11 апреля

Что можно узнать из выпуска:

Россия нанесла массированный удар по Украине.

МИД Украины переходит в "Жесткую дипломатию".

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о мобилизации.

Напомним, в результате массированной атаки оккупантов в четверг, 11 апреля, уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятый сегодня закон о мобилизации. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом и нарушает действующее законодательство.