Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Также Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о мобилизации. О главных новостях четверга, 11 апреля, расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".
Посмотреть выпуск можно по ссылке.
Главные новости 11 апреля
Что можно узнать из выпуска:
- Россия нанесла массированный удар по Украине.
- МИД Украины переходит в "Жесткую дипломатию".
- Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о мобилизации.
Напомним, в результате массированной атаки оккупантов в четверг, 11 апреля, уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.
Также Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятый сегодня закон о мобилизации. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом и нарушает действующее законодательство.