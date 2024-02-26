Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Наслідки нічної атаки РФ на Україну, розстріл українських військовополонених та провокації польських фермерів на кордоні. Останні новини 26 лютого розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Новини 26 лютого

У випуску новин ви дізнаєтесь:

Ситуація на фронті: за минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень.

Нічна атака РФ: Сили ППО знищили 9 з 14 "шахедів", а також 3 з 7 ракет.

Наслідки російських ударів: у Дніпрі зафіксували руйнування, також відомо про двох поранених.

Атака РФ по Харкову: окупанти запустили ракети С-300 з Бєлгорода, минулося без постраждалих.

Росіяни знов розстріляли 9-ох українських солдатів, які здалися в полон.

На КПП "Рава-Руська" польські фермери розсипали на дорозі цвяхи, щоб українські водії пробили собі колеса.

Офіцер ВПС США підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні з вимогою звільнити Палестину.

Нагадаємо, військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Додамо, 26 лютого до України прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією.