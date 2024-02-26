Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого arrow
Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

26 лютого 2024 р. 13:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

Наслідки нічної атаки РФ на Україну, розстріл українських військовополонених та провокації польських фермерів на кордоні. Останні новини 26 лютого розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Новини 26 лютого

У випуску новин ви дізнаєтесь:

  • Ситуація на фронті: за минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень. 
  • Нічна атака РФ: Сили ППО знищили 9 з 14 "шахедів", а також 3 з 7 ракет. 
  • Наслідки російських ударів: у Дніпрі зафіксували руйнування, також відомо про двох поранених. 
  • Атака РФ по Харкову: окупанти запустили ракети С-300 з Бєлгорода, минулося без постраждалих. 
  • Росіяни знов розстріляли 9-ох українських солдатів, які здалися в полон. 
  • На КПП "Рава-Руська" польські фермери розсипали на дорозі цвяхи, щоб українські водії пробили собі колеса. 
  • Офіцер ВПС США підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні з вимогою звільнити Палестину. 

Нагадаємо, військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Додамо, 26 лютого до України прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:16 Поблизу Роботино четверо нацгвардійців зупинили штурмову колону росіян

15:15 За перевезення по Дністру вимагав хабар — на Одещині затримали посадовця

15:09 Почеттіно розлютив власника Челсі й може бути звільнений

15:00 Співробітник Сенату США неофіційно передав Україні спорядження для снайперів, — ЗМІ

15:00 Стало відомо, коли Рада почне розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

14:50 Зеленський оголосив про старт платформи "Зроблено в Україні" — як вона працюватиме

14:45 Десятки суден на завантаженні — що відомо про роботу портів Великої Одеси

14:40 Які проблеми очікують на водія, якщо припаркувати авто з вивернутими колесами

14:37 Сабо спрогнозував, хто стане чемпіоном України з футболу цього сезону

15:16 Поблизу Роботино четверо нацгвардійців зупинили штурмову колону росіян

15:15 За перевезення по Дністру вимагав хабар — на Одещині затримали посадовця

15:09 Почеттіно розлютив власника Челсі й може бути звільнений

15:00 Співробітник Сенату США неофіційно передав Україні спорядження для снайперів, — ЗМІ

15:00 Стало відомо, коли Рада почне розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 Зеленський оголосив про старт платформи "Зроблено в Україні" — як вона працюватиме

14:45 Десятки суден на завантаженні — що відомо про роботу портів Великої Одеси

14:40 Які проблеми очікують на водія, якщо припаркувати авто з вивернутими колесами

14:37 Сабо спрогнозував, хто стане чемпіоном України з футболу цього сезону

14:15 Влаштував їдальню для кадирівців — СБУ викрила колаборанта

Новина з фото

08:00 ТОП-25 платників податків парламенту — скільки народні депутати сплачують до бюджету

06:30 Іноземці за Росію — навіщо Кремль вербує на війну африканців і непальців

06:02 Ціни на продукти в Україні — на скільки у лютому здорожчали фрукти

25 лютого 2024

06:30 Два роки війни — від чого врятували Україну і світ Збройні сили

Новина з фото

05:55 Два роки не вдома — як живуть українці в Іспанії

Новина з фото

05:27 Ціни на продукти в Україні — на скільки у лютому здорожчали борошно, каші та цукор

24 лютого 2024
Новина з фото

21:55 Збитки та перейменування — Харків за два роки повномасштабної війни

Новина з фото

20:29 Два роки не вдома — як живуть українці в Ірландії

20:01 Два роки війни — яка сучасна західна техніка допомогла б Україні

Новина з фото

18:00 Декомунізація по-одеськи — як змінилось місто за два роки повномасштабної війни

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва