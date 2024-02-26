Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Последствия ночной атаки РФ по Украине, расстрел украинских военнопленных и провокации польских фермеров на границе. Последние новости 26 февраля рассказал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Новости 26 февраля

В выпуске новостей вы узнаете:

Ситуация на фронте: за минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Ночная атака РФ: Силы ПВО уничтожили 9 из 14 "шахедов", а также 3 из 7 ракет.

Последствия российских ударов: в Днепре зафиксировали разрушение, также известно о двух раненых.

Атака РФ по Харькову: оккупанты запустили ракеты С-300 из Белгорода, обошлось без пострадавших.

Россияне вновь расстреляли 9 украинских солдат, которые сдались в плен.

На КПП "Рава-Русская" польские фермеры рассыпали по дороге гвозди, чтобы украинские водители пробили себе колеса.

Офицер ВВС США поджег себя у посольства Израиля в Вашингтоне с требованием уволить Палестину.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино на Донетчине. Населенный пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Добавим, 26 февраля в Украину прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией.