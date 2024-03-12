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Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

12 березня 2024 р. 13:02

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Text

07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

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В Україні зростає кількість конфліктних випадків між громадянами та працівниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Серед цих випадків присутні порушення людських прав військкомами.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Дії працівників ТЦК під час мобілізації

За словами нардепа, чоловіки, яких ловлять військкоми в громадських місцях та примушують йти воювати — не мають жодної мотивації.

"Їх неможливо змусити нормально воювати, вони можуть ще й підставити інших", — зауважив він.

Камельчук вважає, аби отримати у війську вмотивованих бійців, потрібно говорити про збільшення фінансування, безплатне навчання, страхування, та захист для їхніх родин.

Нагадаємо, нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті.

Крім того, за словами Міністра юстиції України Дениса Малюськи, цього тижня до Верховної Ради можуть внести законопроєкт про ймовірну мобілізацію засуджених та ув'язнених.

Також ми писали, що Кабмін планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. 

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14:33 Олімпійські ігри-2024 — Зеленський закликав Францію не допустити росіян до участі

14:29 ЄС планує запровадити санції проти Ірану через можливе надання ракет РФ, — Reuters

14:26 Розгляд мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко емоційно звернувся до військових

14:20 У Раді знову скасували засідання на 20-23 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:17 Міноборони РФ звинуватило у ситуації на кордоні українських диверсантів

14:15 Удар по кортежу в Одесі — Зеленський озвучив мотив Кремля

14:09 Гравці Дніпра-1 отримали броню від мобілізації — деталі

14:09 В Україні пропонують створити "клуб білого бізнесу" — деталі ініціативи

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE