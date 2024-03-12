Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

В Україні зростає кількість конфліктних випадків між громадянами та працівниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Серед цих випадків присутні порушення людських прав військкомами.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Дії працівників ТЦК під час мобілізації

За словами нардепа, чоловіки, яких ловлять військкоми в громадських місцях та примушують йти воювати — не мають жодної мотивації.

"Їх неможливо змусити нормально воювати, вони можуть ще й підставити інших", — зауважив він.

Камельчук вважає, аби отримати у війську вмотивованих бійців, потрібно говорити про збільшення фінансування, безплатне навчання, страхування, та захист для їхніх родин.

Нагадаємо, нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті.

Крім того, за словами Міністра юстиції України Дениса Малюськи, цього тижня до Верховної Ради можуть внести законопроєкт про ймовірну мобілізацію засуджених та ув'язнених.

Також ми писали, що Кабмін планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.