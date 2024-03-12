Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

В Украине увеличивается количество конфликтных случаев между гражданами и работниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Среди этих случаев присутствуют нарушения человеческих прав военными.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Действия работников ТЦК во время мобилизации

По словам нардепа, мужчины, которых ловят военкомы в общественных местах и заставляют идти воевать — не имеют никакой мотивации.

"Их невозможно заставить нормально воевать, они могут еще подставить других", — отметил он.

Камельчук считает, чтобы получить в войске мотивированных бойцов, нужно говорить об увеличении финансирования, бесплатном обучении, страховании и защите для их семей.

Напомним, нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Кроме того, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, на этой неделе в Верховную Раду могут внести законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных.

Также мы писали, что Кабмин планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.