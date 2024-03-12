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Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

12 марта 2024 г. 13:02

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Text

11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Text

11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Text

11:30 Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Text

07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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В Украине увеличивается количество конфликтных случаев между гражданами и работниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Среди этих случаев присутствуют нарушения человеческих прав военными.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Действия работников ТЦК во время мобилизации

По словам нардепа, мужчины, которых ловят военкомы в общественных местах и заставляют идти воевать — не имеют никакой мотивации.

"Их невозможно заставить нормально воевать, они могут еще подставить других", — отметил он.

Камельчук считает, чтобы получить в войске мотивированных бойцов, нужно говорить об увеличении финансирования, бесплатном обучении, страховании и защите для их семей.

Напомним, нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Кроме того, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, на этой неделе в Верховную Раду могут внести законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных.

Также мы писали, что Кабмин планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

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13:02 Каким оружием воюют российские добровольцы в РФ — ответ ГУР

12:49 Во Львове произошел пожар в многоквартирном доме, погиб мужчина, — ГСЧС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:47 Наступление россиян на Сумскую область — в ОВА опровергли очередной фейк врага

12:45 Заработок на импортированных товарах — в Одессе разоблачили схему взяточничества

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11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

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11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Text

11:30 Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

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09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

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07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
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22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

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20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE