Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE наголосив, що не може бути під час війни тариф нижчим за собівартість електроенергії. Свою думку він підкріпив, навівши досвід Польщі у формуванні тарифної політики.

Про це Кучеренко розповів в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 19 квітня.

Якими мають бути тарифи під час війни

"Але я б у цьому питанні не чіпав малозабезпечених людей. Якщо для них зробити обмеження споживання, наприклад, до 150 кВт-год/міс. — їх можна не чіпати. А ті, хто споживає понад цей ліміт — вважаю, має бути тариф щонайменше 3,5 грн/кВт-год", — пояснив свою позицію депутат.

Кучеренко вважає, що якщо не збільшити тариф на електрику, кошти доведеться дотувати в інших сферах — армія, медицина і тому подібне.

"Я подивився у Польщі. В них дійсно є два рівні. Один до двох тисяч кВт на рік. Це бюджетно. А є там, де більше споживають люди, то там ідеться про ринковий тариф", — розповів Кучеренко.

Також у Польщі є окремий тариф для багатодітних сімей, для фермерів. В той час як в Україні для всіх все однаково. Що і ускладнює ситуацію.

Нагадаємо, НКРЕКП заборонив підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, однак рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах. У зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.

Також ми писали, що у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може порушуватися.