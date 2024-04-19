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Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

19 квітня 2024 р. 16:33

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15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

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15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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Народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE наголосив, що не може бути під час війни тариф нижчим за собівартість електроенергії. Свою думку він підкріпив, навівши досвід Польщі у формуванні тарифної політики.

Про це Кучеренко розповів в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 19 квітня.

Якими мають бути тарифи під час війни

"Але я б у цьому питанні не чіпав малозабезпечених людей. Якщо для них зробити обмеження споживання, наприклад, до 150 кВт-год/міс. — їх можна не чіпати. А ті, хто споживає понад цей ліміт — вважаю, має бути тариф щонайменше 3,5 грн/кВт-год", — пояснив свою позицію депутат.

Кучеренко вважає, що якщо не збільшити тариф на електрику, кошти доведеться дотувати в інших сферах — армія, медицина і тому подібне.

"Я подивився у Польщі. В них дійсно є два рівні. Один до двох тисяч кВт на рік. Це бюджетно. А є там, де більше споживають люди, то там ідеться про ринковий тариф", — розповів Кучеренко.

Також у Польщі є окремий тариф для багатодітних сімей, для фермерів. В той час як в Україні для всіх все однаково. Що і ускладнює ситуацію.

Нагадаємо, НКРЕКП заборонив підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, однак рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах. У зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.

Також ми писали, що у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може порушуватися.

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17:29 У Луганську ліквідували командира 59-ї бригади сухопутних військ РФ — деталі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:11 В Ужгородському районі видають дозволи на перебування в прикордонній смузі — деталі

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16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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