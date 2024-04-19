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Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

19 апреля 2024 г. 16:33

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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11:36 Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

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Народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE подчеркнул, что не может быть во время войны тариф ниже себестоимости электроэнергии. Свое мнение он подкрепил, приведя опыт Польши в формировании тарифной политики.

Об этом Кучеренко рассказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 19 апреля.

Какими должны быть тарифы во время войны

"Но я бы в этом вопросе не трогал малообеспеченных людей. Если для них сделать ограничение потребления, например, до 150 кВт-ч/мес. — их можно не трогать. А те, кто потребляет сверх этого предела — считаю, должен быть тариф по меньшей мере 3,5 грн/кВт-час", — объяснил свою позицию депутат.

Кучеренко считает, что если не увеличить тариф на электричество, средства придется дотировать в других областях — армия, медицина и тому подобное.

"Я посмотрел в Польше. У них действительно есть два уровня. Один до двух тысяч кВт в год. Это бюджетно. А есть там, где больше потребляют люди, там речь идет о рыночном тарифе", — рассказал Кучеренко.

Также в Польше есть отдельный тариф для многодетных семей, фермеров. В то время как в Украине для всех все равно. Что и усложняет ситуацию.

Напомним, НКРЭКУ запретил повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах. В этой связи в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.

Также мы писали, что в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию . Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

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16:25 Шпионил для россиян — в Николаеве предатель получил 15 лет заключения

16:11 Оккупанты обстреляли церковь в Волчанске — есть раненый

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:07 Юристка объяснила, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои данные

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