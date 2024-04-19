Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE подчеркнул, что не может быть во время войны тариф ниже себестоимости электроэнергии. Свое мнение он подкрепил, приведя опыт Польши в формировании тарифной политики.

Об этом Кучеренко рассказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 19 апреля.

Какими должны быть тарифы во время войны

"Но я бы в этом вопросе не трогал малообеспеченных людей. Если для них сделать ограничение потребления, например, до 150 кВт-ч/мес. — их можно не трогать. А те, кто потребляет сверх этого предела — считаю, должен быть тариф по меньшей мере 3,5 грн/кВт-час", — объяснил свою позицию депутат.

Кучеренко считает, что если не увеличить тариф на электричество, средства придется дотировать в других областях — армия, медицина и тому подобное.

"Я посмотрел в Польше. У них действительно есть два уровня. Один до двух тысяч кВт в год. Это бюджетно. А есть там, где больше потребляют люди, там речь идет о рыночном тарифе", — рассказал Кучеренко.

Также в Польше есть отдельный тариф для многодетных семей, фермеров. В то время как в Украине для всех все равно. Что и усложняет ситуацию.

Напомним, НКРЭКУ запретил повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах. В этой связи в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.

Также мы писали, что в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию . Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.