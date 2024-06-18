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Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

18 червня 2024 р. 14:16

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Народна депутатка України Оксана Савчук прокоментувала роботу Міністерства ветеранів. За її словами, вона повністю провалена.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 червня.

Робота Міністерства ветеранів

"Робота Міністерства ветеранів повністю провалена", — зазначила Савчук.

 За її словами, добровольцям та родинам загиблих військових потрібен гарантований соціальний пакет та соціальний захист. Нардепка наголосила, що ці речі відіграють важливу роль для мотивації.

Нагадаємо, у державному застосунку "Дія" з’явився ще один документ — посвідчення ветерана. Цей документ можуть отримати учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих захисників чи захисниць України.

Раніше Кабмін провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів. Зокрема, було призначено державним секретарем міністерства Шаповалову Віту Вікторівну.

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13:50 Кількість отруєнь на Одещині зросла — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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