Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

Народна депутатка України Оксана Савчук прокоментувала роботу Міністерства ветеранів. За її словами, вона повністю провалена.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 червня.

Робота Міністерства ветеранів

"Робота Міністерства ветеранів повністю провалена", — зазначила Савчук.

За її словами, добровольцям та родинам загиблих військових потрібен гарантований соціальний пакет та соціальний захист. Нардепка наголосила, що ці речі відіграють важливу роль для мотивації.

Нагадаємо, у державному застосунку "Дія" з’явився ще один документ — посвідчення ветерана. Цей документ можуть отримати учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих захисників чи захисниць України.

Раніше Кабмін провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів. Зокрема, було призначено державним секретарем міністерства Шаповалову Віту Вікторівну.