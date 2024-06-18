Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена arrow
Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

18 июня 2024 г. 14:16

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Text

08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
Text

22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Text

21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Text

08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
Text

22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Text

21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

Народный депутат Украины Оксана Савчук прокомментировала работу Министерства ветеранов. По ее словам, она полностью провалена.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 июня.

Работа Министерства ветеранов

"Работа Министерства ветеранов полностью провалена", — отметила Савчук.

По ее словам, добровольцам и семьям погибших военных нужен гарантированный социальный пакет и социальная защита. Нардеп подчеркнула, что эти вещи играют немаловажную роль в мотивации.

Напомним, в государственном приложении "Дія" появился еще один документ — удостоверение ветерана. Этот документ могут получить участники боевых действий, участники войны и члены семей погибших защитников или защитниц Украины.

Ранее Кабмин провел кадровые изменения в Министерстве по делам ветеранов. В частности, была назначена государственным секретарем министерства Шаповалова Вита Викторовна.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:26 Зеленский узаконил новые размеры выплат во время ДТП — детали

14:20 Отключение на трое суток — жители Одесской области остались без газа

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

14:15 Подстрекала клиента дать 30 тысяч долларов следователю — в Киеве задержали адвоката

13:59 Зеленская сообщила, когда состоится четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

13:50 Количество отравлений в Одесской области возросло — причины

13:43 В Минобороны объяснили, почему не у всех появился QR-код в Резерв+

13:41 Расходы во время войны — что больше всего покупают украинцы

13:38 Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников

14:26 Зеленский узаконил новые размеры выплат во время ДТП — детали

14:20 Отключение на трое суток — жители Одесской области остались без газа

14:15 Подстрекала клиента дать 30 тысяч долларов следователю — в Киеве задержали адвоката

13:59 Зеленская сообщила, когда состоится четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов

13:50 Количество отравлений в Одесской области возросло — причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 В Минобороны объяснили, почему не у всех появился QR-код в Резерв+

13:41 Расходы во время войны — что больше всего покупают украинцы

13:38 Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников

13:38 Украинцам выделят 900 гривен — на что их можно потратить

13:35 В центре Киева произошла стрельба — что известно

06:40 Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в июне

Эксклюзив

06:32 Made in Ukraine — как Украина создает империю дронов

05:23 Анализ рынка труда в Украине в июне — ТОП вакансий в строительстве с наибольшими зарплатами

17 июня 2024
Эксклюзив

22:03 Освобождение Грузии зависит от победы Украины — что будет на Черном море

21:47 Война может закончиться через несколько месяцев, — заключение Саммита мира в Швейцарии

05:23 Рынок труда в Украине в июне — ТОП IT-вакансий с наибольшими зарплатами

14 июня 2024
Эксклюзив

21:35 Как изменилась работа онлайн-платформ такси через два месяца после расследования "Наша Справа"

Новость с видео

06:10 Мирный саммит в Швейцарии — каких результатов ожидает Украина

05:23 Рынок труда в июне — кому в Украине предлагают зарплату в 600 тысяч гривен

05:22 Первые полгода правления Милея в Аргентине — противоречивое начало и экономический бум

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Text

08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
Text

22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Text

21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые