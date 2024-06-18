Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Народный депутат Украины Оксана Савчук прокомментировала работу Министерства ветеранов. По ее словам, она полностью провалена.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 июня.

Работа Министерства ветеранов

"Работа Министерства ветеранов полностью провалена", — отметила Савчук.

По ее словам, добровольцам и семьям погибших военных нужен гарантированный социальный пакет и социальная защита. Нардеп подчеркнула, что эти вещи играют немаловажную роль в мотивации.

Напомним, в государственном приложении "Дія" появился еще один документ — удостоверение ветерана. Этот документ могут получить участники боевых действий, участники войны и члены семей погибших защитников или защитниц Украины.

Ранее Кабмин провел кадровые изменения в Министерстве по делам ветеранов. В частности, была назначена государственным секретарем министерства Шаповалова Вита Викторовна.