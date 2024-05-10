Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

Народні депутати не часто зустрічаються із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він не відвідує засідання профільних комітетів, а побачити його можна у залі Верховної Ради лише тоді, коли приїжджають високопоставлені гості.

Про це народна депутатка Лариса Білозір заявила в ефірі "Вечір.LIVE" у четвер, 9 травня.

Що думають нардепи про роботу прем'єра

Нардепка запевнила, що, наприклад, у Фінляндії прем'єр-мінстр звітує кожного місяця Комітету закордонних справ, а в Україні такої тенденції немає.

"А ми премʼєр-міністра не те, що не бачили на нашому Комітеті профільному по децентралізації та держвладі, ми його бачимо лише тоді, коли приїжджають високі гості. Тоді весь уряд у повному складі присутній у ВРУ", — заявила Білозір.

Також вона сказала, що непідзвітність уряду свідчить про те, що парламент діє не суб'єктивно.

Білозір підкреслила, що сьогодні "парламентом нехтують", але це є законодавчий орган, який вибрав народ. І саме у парламенті відображається воля народу, адже саме таких народних депутатів вибрали люди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які шалені суми заробляють у Верховній Раді народні депутати і яка партія отримує найбільші доходи.

У середу, 8 травня, народні обранці у ВР продовжили на 90 днів дію воєнного стану в Україні та загальну мобілізацію.