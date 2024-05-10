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Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

10 травня 2024 р. 09:29

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09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

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08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

9 травня 2024
Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Text

20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

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Народні депутати не часто зустрічаються із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він не відвідує засідання профільних комітетів, а побачити його можна у залі Верховної Ради лише тоді, коли приїжджають високопоставлені гості.

Про це народна депутатка Лариса Білозір заявила в ефірі "Вечір.LIVE" у четвер, 9 травня.

Що думають нардепи про роботу прем'єра

Нардепка запевнила, що, наприклад, у Фінляндії прем'єр-мінстр звітує кожного місяця Комітету закордонних справ, а в Україні такої тенденції немає.

"А ми премʼєр-міністра не те, що не бачили на нашому Комітеті профільному по децентралізації та держвладі, ми його бачимо лише тоді, коли приїжджають високі гості. Тоді весь уряд у повному складі присутній у ВРУ",  — заявила Білозір.

Також вона сказала, що непідзвітність уряду свідчить про те, що парламент діє не суб'єктивно. 

Білозір підкреслила, що сьогодні "парламентом нехтують", але це є законодавчий орган, який вибрав народ. І саме у парламенті відображається воля народу, адже саме таких народних депутатів вибрали люди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які шалені суми заробляють у Верховній Раді народні депутати і яка партія отримує найбільші доходи. 

У середу, 8 травня, народні обранці у ВР продовжили на 90 днів дію воєнного стану в Україні та загальну мобілізацію. 

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09:25 Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки

09:22 У Сумах пролунав гучний вибух — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:20 Загроза морських ракетоносіїв для Одещини залишається — яка ситуація із ворожим флотом

09:10 Українські банки змінили валютний курс — деталі

08:55 Завдав збитків на 500 млн доларів — у ГУР розповіли про унікальність морського дрона Magura V5

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01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

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22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

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