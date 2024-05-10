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Нардепка Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Нардепка Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

10 мая 2024 г. 9:29

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09:29 Нардепка Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

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15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

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14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Народные депутаты не часто встречаются с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он не посещает заседание профильных комитетов, а увидеть его можно в зале Верховной Рады, только когда приезжают высокопоставленные гости.

Об этом народная депутат Лариса Билозир заявила в эфире "Вечір.LIVE" в четверг, 9 мая.

Что думают депутаты о работе премьера

Нардепка заверила, что, например, в Финляндии премьер-министр отчитывается каждый месяц Комитету иностранных дел, а в Украине такой тенденции нет.

"А мы премьер-министра не то, что не видели на нашем Комитете профильном по децентрализации и госвласти, мы его видим только тогда, когда приезжают высокие гости. Тогда все правительство в полном составе присутствует в ВРУ ", — заявила Билозир.

Также она сказала, что неподотчетность правительства говорит о том, что парламент действует не субъективно.

Билозир подчеркнула, что сегодня "парламентом пренебрегают", но это законодательный орган, который избрал народ. И именно в парламенте отражается воля народа, ведь именно таких депутатов избрали люди.

Напомним, ранее стало известно, какие сумасшедшие суммы зарабатывают в Верховной Раде народные депутаты и какая партия получает самые большие доходы.

В среду, 8 мая, народные избранники в ВР продлили на 90 дней действие военного положения в Украине и общую мобилизацию.

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09:25 Ночной обстрел Харькова — в ОВА показали последствия

09:22 В Сумах раздался громкий взрыв — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:20 Угроза морских ракетоносителей для Одесчины остается — какая ситуация с вражеским флотом

09:10 Украинские банки изменили валютный курс — детали

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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