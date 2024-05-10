Нардепка Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Народные депутаты не часто встречаются с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он не посещает заседание профильных комитетов, а увидеть его можно в зале Верховной Рады, только когда приезжают высокопоставленные гости.

Об этом народная депутат Лариса Билозир заявила в эфире "Вечір.LIVE" в четверг, 9 мая.

Что думают депутаты о работе премьера

Нардепка заверила, что, например, в Финляндии премьер-министр отчитывается каждый месяц Комитету иностранных дел, а в Украине такой тенденции нет.

"А мы премьер-министра не то, что не видели на нашем Комитете профильном по децентрализации и госвласти, мы его видим только тогда, когда приезжают высокие гости. Тогда все правительство в полном составе присутствует в ВРУ ", — заявила Билозир.

Также она сказала, что неподотчетность правительства говорит о том, что парламент действует не субъективно.

Билозир подчеркнула, что сегодня "парламентом пренебрегают", но это законодательный орган, который избрал народ. И именно в парламенте отражается воля народа, ведь именно таких депутатов избрали люди.

Напомним, ранее стало известно, какие сумасшедшие суммы зарабатывают в Верховной Раде народные депутаты и какая партия получает самые большие доходы.

В среду, 8 мая, народные избранники в ВР продлили на 90 дней действие военного положения в Украине и общую мобилизацию.