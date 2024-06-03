Нардеп заявив, що українцям доведеться навчитися економити

Нардеп Олег Семінський заявив, що громадянам України слід навчитися економити. Також він закликав знизити споживання електроенергії.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 3 червня.

Українцям необхідно навчитися заощаджувати

Семінський заявив, що зараз так живе вся Європа, зокрема Велика Британія. Він також закликав українців зменшити використання електрики та рекомендував використовувати енергоємні прилади під час нічного часу або вдень, коли навантаження на електромережу знижується.

"І ці заклики в тому числі міністрів та заступників міністрів, що, будь ласка, суспільство, наші громадяни не користуємося такими потужними приборами, як пральна машина або праска, або там пилосос. Будь ласка, якось випрацюйте в родині графік, щоб це працювало з десятої ранку до сімнадцятої вечора", — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців.

Раніше у Києві та області плануються найжорсткіші обмеження електроенергії серед всіх регіонів України. Світло виключатимуть на 9 годин.