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Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

3 июня 2024 г. 22:39

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22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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Нардеп Олег Семинский заявил, что гражданам Украины следует научиться экономить. Также он призвал снизить потребление электроэнергии.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 3 июня.

Украинцам необходимо научиться экономить

Семинский заявил, что сейчас так живет вся Европа, в том числе Великобритания. Он также призвал украинцев снизить использование электричества и рекомендовал использовать энергоемкие приборы во время ночного времени или днем, когда нагрузка на электросеть снижается.

"И эти призывы в том числе министров и заместителей министров, что, пожалуйста, общество, наши граждане не пользуемся такими мощными приборами, как стиральная машина или утюг, или там пылесос. Пожалуйста, как-нибудь выработайте в семье график, чтобы это работало с десять утра до семнадцати вечера", — отметил народный депутат.

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на электричество для украинцев.

Ранее в Киеве и области планируются жесткие ограничения электроэнергии среди всех регионов Украины. Свет будут выключать на 9 часов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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