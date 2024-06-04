Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

Народний депутат Вадим Черниш в ефірі Вечір.LIVE заявив, що під час майбутнього Саміту миру у Швейцарії, найімовірніше, не буде ухвалене рішення про припинення бойових дій. Він уточнив, що планується розгляд важливих питань, пов'язаних із війною.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 3 червня.

Що сказав нардеп про війну та про Саміт миру

Черниш зазначив, що цей саміт може зіграти Україні як в плюс, так і в мінус. Якщо Росія буде "підначувати" деякі країни, котрі братимуть участь у саміті, чи залякуватиме їх, то весь цей захід буде для України негативним.

Також колишній міністр з питань ТОТ зазначив, що на саміті будуть порушувати важливі питання, наприклад обміну полоненими, чи продовольчу кризу. Але, за його словами, питання припинення війни не буде вирішено вже на цьому саміті. Але цей захід може показати єдність Європи, або ж її розкол.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що на сьогодні близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.

Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру.

Королівство Саудівська Аравія не планує брати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це не перша країна, яка відмовляється через відсутність Росії на Саміті миру.

США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван. Вони підтвердять підтримку США народу України.