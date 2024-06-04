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Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

04 червня 2024 р. 09:01

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09:01 Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

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3 червня 2024
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22:39 Нардеп заявив, що українцям доведеться навчитися економити

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22:16 Табах наголосив на тому, що потрібно Україні, аби виграти війну

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22:14 Поліцейську змило в море та російський обстріл бази відпочинку — головні новини 3 червня

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20:48 Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

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17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

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12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

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11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Народний депутат Вадим Черниш в ефірі Вечір.LIVE заявив, що під час майбутнього Саміту миру у Швейцарії, найімовірніше, не буде ухвалене рішення про припинення бойових дій. Він уточнив, що планується розгляд важливих питань, пов'язаних із війною.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 3 червня.

Що сказав нардеп про війну та про Саміт миру

Черниш зазначив, що цей саміт може зіграти Україні як в плюс, так і в мінус. Якщо Росія буде "підначувати" деякі країни, котрі братимуть участь у саміті, чи залякуватиме їх, то весь цей захід буде для України негативним. 

Також колишній міністр з питань ТОТ зазначив, що на саміті будуть порушувати важливі питання, наприклад обміну полоненими, чи продовольчу кризу. Але, за його словами, питання припинення війни не буде вирішено вже на цьому саміті. Але цей захід може показати єдність  Європи, або ж її розкол.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що на сьогодні близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.

Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. 

Королівство Саудівська Аравія не планує брати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це не перша країна, яка відмовляється через відсутність Росії на Саміті миру.

США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван. Вони підтвердять підтримку США народу України.

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08:42 Графіки відключень — стало відомо, чого чекати українцям восени

08:19 Авіапатруль НАТО тричі супроводжував російські військові літаки за минулий тиждень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:04 Росія примусово відправляє чоловіків, які відмовилися воювати, на Харківщину, — ISW

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