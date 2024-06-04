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Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

4 июня 2024 г. 9:01

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10:08 Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

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10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

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09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

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Народный депутат Вадим Черныш в эфире Вечір.LIVE заявил, что во время предстоящего Саммита мира в Швейцарии, скорее всего, не будет принято решение о прекращении боевых действий. Он уточнил, что планируется рассмотрение важных вопросов, связанных с войной.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 3 июня.

Что сказал нардеп о войне и о Саммите мира

Черныш отметил, что этот саммит может сыграть Украине как в плюс, так и в минус. Если Россия будет "подначивать" некоторые страны, которые будут участвовать в саммите, или запугивать их, то все это мероприятие будет для Украины негативным.

Также бывший министр по вопросам ВОТ отметил, что на саммите будут поднимать важные вопросы, например обмена пленными или продовольственный кризис. Но, по его словам, вопрос о прекращении войны не будет решен уже на этом саммите. Но это мероприятие может показать единство Европы или ее раскол.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на сегодняшний день около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Зеленский отрицательно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира.

Королевство Саудовская Аравия не планирует участвовать в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Это не первая страна, которая отказывается из-за отсутствия России на Саммите мира.

США на Саммите мира будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они подтвердят поддержку США народу Украины.

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