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Нардеп відповів, як звільнення Данілова вплине на роботу РНБО

Нардеп відповів, як звільнення Данілова вплине на роботу РНБО

27 березня 2024 р. 11:44

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда заявив, що після звільнення Олексія Данілова робота Ради Національної безпеки та оборони суттєво не зміниться. Адже, мета структури залишається одною — попередити ворожу діяльність проти України. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що зміниться після звільнення Данілова

За словами Дунди, завдяки роботі РНБО у 2021 році вдалося закрити чимало кейсів щодо ворожої діяльності проти України.

"Це питання "каналів Медведчука", представників ОПЗЖ, або російських структур, які прикривалися, в тому числі українськими паспортами. Чи зміниться позиція надалі в цій роботі — не залежить від того, чи пішов Олексій Данілов, чи залишився. Не він особисто ухвалював ці рішення", — сказав Дунда. 

Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення. 

 

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