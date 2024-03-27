Нардеп відповів, як звільнення Данілова вплине на роботу РНБО

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда заявив, що після звільнення Олексія Данілова робота Ради Національної безпеки та оборони суттєво не зміниться. Адже, мета структури залишається одною — попередити ворожу діяльність проти України.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що зміниться після звільнення Данілова

За словами Дунди, завдяки роботі РНБО у 2021 році вдалося закрити чимало кейсів щодо ворожої діяльності проти України.

"Це питання "каналів Медведчука", представників ОПЗЖ, або російських структур, які прикривалися, в тому числі українськими паспортами. Чи зміниться позиція надалі в цій роботі — не залежить від того, чи пішов Олексій Данілов, чи залишився. Не він особисто ухвалював ці рішення", — сказав Дунда.

Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення.