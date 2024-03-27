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Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

27 марта 2024 г. 11:44

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11:44 Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

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11:14 Чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко — эксперт ответил

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10:34 Укрзализныця передала харьковчанам горячее питание — как горожане живут без света

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что после увольнения Алексея Данилова работа Совета Национальной безопасности и обороны существенно не изменится. Ведь цель структуры остается единой — предупредить враждебную деятельность против Украины.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что изменится после увольнения Данилова

По словам Дунды, благодаря работе СНБО в 2021 году удалось закрыть немало кейсов по враждебной деятельности против Украины.

"Этот вопрос "каналов Медведчука", представителей ОПЗЖ, или прикрывавшихся российских структур, в том числе украинскими паспортами. Изменится ли позиция в дальнейшем в этой работе — не зависит от того, ушел ли Алексей Данилов или остался. Не он лично принимал эти решение", — сказал Дунда.

Напомним, 26 марта Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Позже Данилов прокомментировал свое увольнение.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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