Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

Заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олег Семінський заявив, що поточний тариф на електроенергію становить лише половину її реальної вартості. Він також назвав ряд причин зростання тарифів.
Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 29 травня.
Підвищення тарифу на електроенергію
Нардеп Семінський навів такі причини для підвищення тарифів:
- пошкодження та руйнування енергетичної інфраструктури;
- величезні заборгованості за спожиту електроенергію, які сягають майже трильйона гривень;
- розбіжності між собівартістю та встановленими тарифами;
- недостатня підтримка з боку міжнародних партнерів у сфері електроенергії.
Також депутат повідомив, що на наступному засіданні уряду буде розглянуто питання про збільшення тарифів.
"Дійсно є інформація, що завтра на засіданні Кабміну обговориться питання підняття тарифів. Є інформація, що на все до 100 кіловат залишать дійсний тариф 2,64 грн, а на все більше буде тариф — 4,80 грн", — зазначив Семінський.
Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко спрогнозував нові тарифи на електроенергію для споживачів, які споживають більше 100 кВт на місяць.
Раніше ми писали, що з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.