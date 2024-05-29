Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

Заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олег Семінський заявив, що поточний тариф на електроенергію становить лише половину її реальної вартості. Він також назвав ряд причин зростання тарифів.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 29 травня.

Підвищення тарифу на електроенергію

Нардеп Семінський навів такі причини для підвищення тарифів:

пошкодження та руйнування енергетичної інфраструктури;

величезні заборгованості за спожиту електроенергію, які сягають майже трильйона гривень;

розбіжності між собівартістю та встановленими тарифами;

недостатня підтримка з боку міжнародних партнерів у сфері електроенергії.

Також депутат повідомив, що на наступному засіданні уряду буде розглянуто питання про збільшення тарифів.

"Дійсно є інформація, що завтра на засіданні Кабміну обговориться питання підняття тарифів. Є інформація, що на все до 100 кіловат залишать дійсний тариф 2,64 грн, а на все більше буде тариф — 4,80 грн", — зазначив Семінський.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко спрогнозував нові тарифи на електроенергію для споживачів, які споживають більше 100 кВт на місяць.

Раніше ми писали, що з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.