Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію arrow
Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

29 травня 2024 р. 22:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:28 Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

Text

22:17 Одруження українців через застосунок "Дія" та ріст курсу валют — Просто Новини

Text

21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Text

17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Text

16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Text
Новина з відео

14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Text

12:29Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Text

11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Text

08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Text

22:28 Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

Text

22:17 Одруження українців через застосунок "Дія" та ріст курсу валют — Просто Новини

Text

21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Text

17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Text

16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Text
Новина з відео

14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Text

12:29 Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Text

11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Text

08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олег Семінський заявив, що поточний тариф на електроенергію становить лише половину її реальної вартості. Він також назвав ряд причин зростання тарифів.

Про це він розповів в ефірі  Вечір.LIVE у середу, 29 травня.

Підвищення тарифу на електроенергію

Нардеп Семінський навів такі причини для підвищення тарифів:

  • пошкодження та руйнування енергетичної інфраструктури;
  • величезні заборгованості за спожиту електроенергію, які сягають майже трильйона гривень;
  • розбіжності між собівартістю та встановленими тарифами;
  • недостатня підтримка з боку міжнародних партнерів у сфері електроенергії.

Також депутат повідомив, що на наступному засіданні уряду буде розглянуто питання про збільшення тарифів.

"Дійсно є інформація, що завтра на засіданні Кабміну обговориться питання підняття тарифів. Є інформація, що на все до 100 кіловат залишать дійсний тариф 2,64 грн, а на все більше буде тариф — 4,80 грн", — зазначив Семінський.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко спрогнозував нові тарифи на електроенергію для споживачів, які споживають більше 100 кВт на місяць. 

Раніше ми писали, що з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:01 Пісторіус закликав обговорювати удари по РФ непублічно

22:56 У Мін'юсті заявили, що перші мобілізовані в'язні вже взяли в полон окупанта

Новина з відео

22:53 Терміни проходження ВЛК під час війни — скільки є часу у військовозобов’язаних

22:44 За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу 10 млн гривень, — ЗМІ

22:32 В Одесі було чутно вибух, — ОВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

22:28 Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

Text

22:17 Одруження українців через застосунок "Дія" та ріст курсу валют — Просто Новини

22:06 Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА

22:06 У Польщі відповіли, чи мають вони намір відправити свої війська в Україну

21:57 Астросиноптики попередили, що літо розпочнеться з магнітних бур

23:01 Пісторіус закликав обговорювати удари по РФ непублічно

22:56 У Мін'юсті заявили, що перші мобілізовані в'язні вже взяли в полон окупанта

Новина з відео

22:53 Терміни проходження ВЛК під час війни — скільки є часу у військовозобов’язаних

22:44 За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу 10 млн гривень, — ЗМІ

22:32 В Одесі було чутно вибух, — ОВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:06 Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА

22:06 У Польщі відповіли, чи мають вони намір відправити свої війська в Україну

21:57 Астросиноптики попередили, що літо розпочнеться з магнітних бур

21:51 Строки розшуку громадян за порушення військового обліку подовжили — що відомо

21:23 В мережі з'явилися кадри прильоту по окупованому Донецьку

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

12:05 Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені

06:40 Ціни на чормет наприкінці травня — яка вартість 1 кг брухту в Україні

28 травня 2024

16:30 Випускні під час війни — що думають одесити про останній дзвоник

11:35 Китай збирається нарощувати виробництво чипів — скільки грошей витратять на індустрію

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

05:57 Літаки і кораблі — яку техніку РФ використовує для ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:31 Правовий та економічний колапс — як в Україні працює система бронювання та чим вона обурила бізнес

27 травня 2024

05:57 "Воронеж-ДМ" — як Україна залишає російську армію без "очей"

Text

22:28 Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

Text

22:17 Одруження українців через застосунок "Дія" та ріст курсу валют — Просто Новини

Text

21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

Text

17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Text

16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Text
Новина з відео

14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Text

12:29 Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Text

11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Text

08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE