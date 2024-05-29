Нардеп Семинский назвал причины роста тарифа на электроэнергию

Заместитель комитета по энергетике и ЖКУ Олег Семинский заявил, что текущий тариф на электроэнергию составляет лишь половину ее реальной стоимости. Он также назвал ряд причин роста тарифов.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 29 мая.

Повышение тарифа на электроэнергию

Нардеп Семинский привел следующие причины для повышения тарифов:

повреждение и разрушение энергетической инфраструктуры;

огромные задолженности за потребленную электроэнергию, достигающие почти триллиона гривен;

расхождения между себестоимостью и установленными тарифами;

недостаточная поддержка со стороны международных партнеров в области электроэнергии.

Также депутат сообщил, что на следующем заседании правительства будет рассмотрен вопрос об увеличении тарифов.

"Действительно, есть информация, что завтра на заседании Кабмина обсудится вопрос поднятия тарифов. Есть информация, что на все до 100 киловатт оставят действительный тариф 2,64 грн, а на все больше будет тариф — 4,80 грн", — отметил Семинский.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко спрогнозировал новые тарифы на электроэнергию для потребителей, потребляющих более 100 кВт в месяц.

Ранее мы писали, что с 1 июня 2024 возрастут тарифы на воду для небытовых потребителей нескольких водоканалов. Такое решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.