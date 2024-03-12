Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Народний депутат Сергій Демченко заявив, що юридично в Україні не війна, а воєнний стан. За його словами, це допомагає партнерам надавати допомогу.

Про це Сергій Демченко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Воєнний стан та війна

Демченко пояснив, що законодавчі норми інших держав чи окремих організацій можуть обмежувати допомогу країні, яка перебуває в стані війни.

"Питання, від яких ми залежимо, насамперед фінансування з боку наших партнерів, викликають закриття очей на фактичний стан війни в нашій країні... Це розв'язує руки нашим партнерам, дозволяє нам допомагати в певному обсязі", — додав нардеп.

Нагадаємо, 12 лютого Президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб, тобто до 13 травня 2024 року.

Також Міністерство оборони США опублікувало проєкт бюджету на 2025 фінансовий рік. У документі передбачено виділення значної суми — 300 млн доларів для допомоги Україні.