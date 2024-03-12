Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни arrow
Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

12 березня 2024 р. 11:56

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Народний депутат Сергій Демченко заявив, що юридично в Україні не війна, а воєнний стан. За його словами, це допомагає партнерам надавати допомогу.

Про це Сергій Демченко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Воєнний стан та війна

Демченко пояснив, що законодавчі норми інших держав чи окремих організацій можуть обмежувати допомогу країні, яка перебуває в стані війни.

"Питання, від яких ми залежимо, насамперед фінансування з боку наших партнерів, викликають закриття очей на фактичний стан війни в нашій країні... Це розв'язує руки нашим партнерам, дозволяє нам допомагати в певному обсязі", — додав нардеп.

Нагадаємо, 12 лютого Президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб, тобто до 13 травня 2024 року.

Також Міністерство оборони США опублікувало проєкт бюджету на 2025 фінансовий рік. У документі передбачено виділення значної суми — 300 млн доларів для допомоги Україні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:36 З'явилися нові кадри, зняті під час рейду РДК в Брянську область

12:28 Зірка Челсі заявив, що Мудрик його надихає

12:28 На Львівщині зіткнулися легкове та вантажне авто, є загиблий

12:28 Зеленський заявив, що пауза війни допоможе Путіну відновити свою армію

12:20 Стало відомо, скільки серйозних спроб замахів на Буданова було здійснено

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Перевозив рибу з Червоної книги — на Одещині затримали браконьєра

12:06 Ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області — загинув чоловік

12:02 У деяких областях України повторно оголосили повітряну тривогу

11:56 Зеленський жорстко висловився про Путіна та назвав цілі Кремля у війні

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

12:36 З'явилися нові кадри, зняті під час рейду РДК в Брянську область

12:28 Зірка Челсі заявив, що Мудрик його надихає

12:28 На Львівщині зіткнулися легкове та вантажне авто, є загиблий

12:28 Зеленський заявив, що пауза війни допоможе Путіну відновити свою армію

12:20 Стало відомо, скільки серйозних спроб замахів на Буданова було здійснено

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Перевозив рибу з Червоної книги — на Одещині затримали браконьєра

12:06 Ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області — загинув чоловік

12:02 У деяких областях України повторно оголосили повітряну тривогу

11:56 Зеленський жорстко висловився про Путіна та назвав цілі Кремля у війні

11:50 Знищення окупантів в укриттях — як 28 ОМБр дронами уразила росіян

07:30 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг алюмінію у регіонах України

11 березня 2024

17:00 Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити

9 березня 2024

08:00 Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями — чи знають одесити автора знаменитих рядків

06:40 Ціни в ломбардах України — скільки коштує золото у березні

Ексклюзив

06:36 Юрчишин розповів про скорочення в міністерствах, справу Бігуса та майбутні вибори, — велике інтервʼю

06:31 ТОС-1А Солнцепек — яку вогнеметну техніку росіян захопили ЗСУ

8 березня 2024
Ексклюзив

21:45 Місяць жіноцтва у Сполучених Штатах — як американці відзначають 8 березня

07:40 Третій рік війни — чи одеситки святкуватимуть 8 березня

06:40 Нові ціни на латунь в Україні — скільки коштують кольорові метали у березні

Ексклюзив

06:36 Реєстр за бажанням, а блокування активів не буде — що залишиться у законопроєкті про мобілізацію

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ