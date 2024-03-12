Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Народный депутат Сергей Демченко заявил, что юридически в Украине не война, а военное положение. По его словам, это помогает партнерам оказывать помощь.

Об этом Сергей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Военное положение и война

Демченко объяснил, что законодательные нормы других государств или отдельных организаций могут ограничивать помощь стране, которая находится в состоянии войны.

"Вопросы, от которых мы зависим, прежде всего финансирование со стороны наших партнеров, вызывают закрытие глаз на фактическое состояние войны в нашей стране... Это развязывает руки нашим партнерам, позволяет нам помогать в определенном объеме", — добавил нардеп.

Напомним, 12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток, то есть до 13 мая 2024 года.

Также Министерство обороны США опубликовало проект бюджета на 2025 год финансовый год. В документе предусмотрено выделение значительной суммы — 300 млн долларов для помощи Украине.