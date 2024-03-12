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Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

12 марта 2024 г. 11:56

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11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Text

11:30 Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
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22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

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20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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Народный депутат Сергей Демченко заявил, что юридически в Украине не война, а военное положение. По его словам, это помогает партнерам оказывать помощь.

Об этом Сергей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Военное положение и война

Демченко объяснил, что законодательные нормы других государств или отдельных организаций могут ограничивать помощь стране, которая находится в состоянии войны.

"Вопросы, от которых мы зависим, прежде всего финансирование со стороны наших партнеров, вызывают закрытие глаз на фактическое состояние войны в нашей стране... Это развязывает руки нашим партнерам, позволяет нам помогать в определенном объеме", — добавил нардеп.

Напомним, 12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток, то есть до 13 мая 2024 года.

Также Министерство обороны США опубликовало проект бюджета на 2025 год финансовый год. В документе предусмотрено выделение значительной суммы — 300 млн долларов для помощи Украине.

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12:02 В некоторых областях Украины повторно объявили воздушную тревогу

11:56 Зеленский жестко высказался о Путине и назвал цели Кремля в войне

11:50 Уничтожение оккупантов в укрытиях — как 28 ОМБр дронами поразила россиян

11:50 ​​​​​​​Манчестер Сити заплатит за игрока сборной Украины почти 150 млн евро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

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22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

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